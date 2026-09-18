Świat Pożar powerbanka na pokładzie samolotu KLM. Media: należał do byłego szefa przewoźnika Oprac. Adrian Wróbel |

Samoloty KLM na nagraniach archiwalnych Źródło wideo: Archiwum Reuters Źródło zdj. gł.: Soos Jozsef / Shutterstock.com

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Według portalu Nos maszyna, należąca do narodowego przewoźnika Holandii będącego częścią holdingu Air France-KLM, wystartowała ze stolicy Niderlandów w czwartek wieczorem. W momencie, gdy powerbank uległ zapłonowi, samolot znajdował się już nad Oceanem Atlantyckim. Mimo to załoga podjęła decyzję o powrocie na lotnisko wylotu.

RTL Nederland podaje, powołując się na źródła obecne na pokładzie samolotu, że urządzenie należało do byłego prezesa i dyrektora KLM Camiela Eurlingsa. Według tych doniesień, przed zapaleniem się powerbank był podłączony do ładowania.

Powerbank die vlam vatte in vliegtuig is van oud-KLM-topman Camiel Eurlings https://t.co/FC1EKSg6u9 — RTL Nieuws (@RTLnieuws) September 18, 2026 Rozwiń

Portal opublikował również zdjęcia przesłane przez jedną z osób znajdujących się na pokładzie. Ich autentyczność nie mogła zostać potwierdzona zarówno przez KLM, jak i samo RTL Nederland.

Stanowisko linii KLM

Holenderski przewoźnik odmówił przekazania informacji na temat osób znajdujących się na pokładzie samolotu oraz do kogo należało urządzenie. - Obecnie prowadzimy dochodzenie w sprawie incydentu. W ramach dochodzenia sprawdzamy również, czy powerbank był ładowany, czy nie. Na razie nie mogę nic na ten temat powiedzieć - przekazał rzecznik.

Nos przypomina, że na pokładzie linii KLM można przewozić do dwóch powerbanków. Jednakże obowiązują limity ich maksymalnej pojemności, a same urządzenia nie mogą być używane ani znajdować się w schowkach nad głowami.