Świat Mieli uprowadzić rosyjskiego opozycjonistę. Siatka porywaczy rozbita w Portugalii

Portugalska policja przed rządowymi budynkami (wideo archiwalne) Źródło wideo: Reuters Archive Źródło zdj. gł.: Pierre-Olivier / Shutterstock.com

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Jak przekazała w piątek Polícia Judiciária (PJ), w ramach operacji "Matrioszka" policjanci ujęli pięciu domniemanych porywaczy rosyjskiego opozycjonisty Michaiła Gordiejewa, zaginionego w zeszłym roku w Lizbonie.

Z przekazanych informacji wynika, że wszyscy mężczyźni to obcokrajowcy, którzy specjalizowali się w porwaniach. "Diário de Notícias" opisuje, że najpierw zatrzymano w Portugalii dwóch obywateli Rosji i jednego obywatela Litwy, a później dwóch obywateli Rosji w Hiszpanii. Czterech z zatrzymanych stanęło już przed sądem i trafiło do aresztu tymczasowego.

Przedstawiciele policji i prokuratury generalnej w Lizbonie przekazali mediom, że ze śledztwa wynika, iż Gordiejew został po uprowadzeniu zabity. W dalszym ciągu nie wiadomo, gdzie zostały ukryte jego zwłoki.

Zaginięcie opozycjonisty

32-letni Gordiejew w mediach społecznościowych często krytykował reżim przywódcy Rosji Władimira Putina, aktywnie działał też na rzecz opozycjonistów uciekających z tego kraju do Portugalii. Miał im m.in. pomagać w legalizowaniu ich pobytu w tym kraju.

Mężczyzna zaginął nagle we wrześniu 2025 roku w centrum Lizbony. Ostatni raz był widziany, kiedy udawał się na zaaranżowane wcześniej spotkanie pod pretekstem zakupu kryptowalut. Z zapisu ulicznych kamer wynika, że wsiadł do samochodu w pobliżu stacji metra Saldanha.

Według telewizji CMTV, powołującej się na portugalską policję, śledczy natrafili niedawno na trop grupy przestępczej po udaremnieniu próby porwania obywatela Ukrainy na terytorium Portugalii.