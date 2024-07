Rok temu skończył długą odsiadkę. Dziś ma 85 lat i znów chce zostać prezydentem

Alberto Fujimori spędził w więzieniu kilkanaście lat

Alberto Fujimori był prezydentem Peru w latach 1990-2000. W 2009 roku został skazany na 25 lat więzienia za zlecenie masakry 25 partyzantów Świetlistego Szlaku w latach 1991-1992. Do aresztu trafił w 2007 roku, po ekstradycji z Chile. W grudniu 2017 roku Fujimori został ułaskawiony przez ówczesnego prezydenta Pedro Pablo Kuczynskiego i przeniesiony z więzienia do szpitala. Decyzja wywołała jednak protesty, a rodziny ofiar zaskarżyły ułaskawienie do Sądu Najwyższego. Ten w październiku 2018 roku orzekł nieważność ułaskawienia i Fujimori powrócił za kraty. To nie zakończyło jednak sprawy. Trybunał Konstytucyjny, w orzeczeniu z grudnia 2023 roku, zgodził się jednak z apelacją, by przywrócić ułaskawienie ze względów humanitarnych, argumentując, że jest ona "uzasadniona". Pod koniec 2023 roku Fujimori wyszedł z więzienia. W poniedziałek agencja Reutera przypomniała, że polityk wciąż jest winien 15 milionów dolarów odszkodowania cywilnego w trzech odrębnych sprawach sądowych.