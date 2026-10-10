Świat Pentagon zapowiedział transmisję egzekucji. J.D. Vance: nie będę oglądać Oprac. Adam Styczek |

Pentagon zapowiedział transmisję egzekucji Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: SHAWN THEW/PAP/EPA

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- Widziałem tę zapowiedź. Nie wiem, czy do tego naprawdę dojdzie. Ten facet przeprowadził najgorszy atak terrorystyczny na amerykańskiej ziemi oprócz tego z 11 września - powiedział mediom wiceprezydent USA J.D. Vance. - Jeśli ostatecznie będzie to transmitowane, nie będę tego oglądać - oświadczył.

Wiceprezydent USA J.D. Vance Źródło zdjęcia: SHAWN THEW/PAP/EPA

W czwartek szef Pentagonu Pete Hegseth zapowiedział, że egzekucja Nidala Hasana, który został skazany na karę śmierci za zabicie 13 osób w bazie wojskowej Fort Hood w Teksasie w 2009 roku, będzie publiczna. Pentagon poinformował, że będzie transmitowana na żywo.

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Hasan ma zostać rozstrzelany 3 grudnia w bazie Fort Hood. Ostatnia publiczna egzekucja w USA miała miejsce w 1936 roku, kiedy Rainey Bethea, czarnoskóry mężczyzna skazany za zgwałcenie białej kobiety, został powieszony w stanie Kentucky.

Planowana egzekucja jest potępiana po obu stronach sceny politycznej w USA - podkreśla w piątek stacja CNN.

Atak w bazie Fort Hood

5 listopada 2009 roku Hasan, będący wówczas psychiatrą wojskowym, otworzył ogień w centrum przygotowań żołnierzy do służby w bazie Fort Hood. Zginęło 12 żołnierzy i jeden cywil, 32 osoby zostały ranne.

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Hasan został uznany za winnego 13 zarzutów morderstwa z premedytacją oraz 32 zarzuty usiłowania zabójstwa i skazany na karę śmierci w 2013 roku.