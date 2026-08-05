Świat Paweł Kowal spędził noc w Kijowie. "Uderzenia rakiet, drżące mury, syreny" Oprac. Kamila Grenczyn |

Zniszczenia po nocnym ataku na Kijów (5.08.2026 r.) Źródło wideo: Państwowa Służba Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/SERHII DILIN

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Od początku tygodnia wizytę w Kijowie składa Paweł Kowal. W środę podzielił się na X doświadczeniami z minionej nocy. "Ludzie stłoczeni w przejściach podziemnych. Ciągłe uderzenia rakiet, drżące mury, syreny, tu i ówdzie dym nad miastem, ewakuacja pociągów, pożary trwały do rana. Znajomi pytają się wzajemnie w smsach, czy są cali i zdrowi" - opisał.

"Wieczna hańba agresorowi - Rosji, za całą tę wojnę i każdy atak w jej trakcie, a przede wszystkim za każdą niewinną ofiarę" - zaznaczył Kowal.

Dzisiejszą noc spędziłem w Kijowie.



Ludzie stłoczeni w przejściach podziemnych. Ciągłe uderzenia rakiet, drżące mury, syreny, tu i ówdzie dym nad miastem, ewakuacja pociągów, pożary trwały do rana. Znajomi pytają się wzajemnie w smsach czy są cali i zdrowi. Rano przyszła… — Kowal (@pawelkowalpl) August 5, 2026 Rozwiń

Kowal od początku swojej wizyty w Kijowie spotkał się między innnymi z wiceszefową kancelarii prezydenta Zełenskiego, Iryną Wereszczuk. Tematem rozmów były ekshumacje ofiar zbrodni wołyńskiej oraz dialog historyczny między Polską a Ukrainą, a także udział Polski w powojennej odbudowie Ukrainy.

Polityk przeprowadził także rozmowy z przewodniczącym Rady Najwyższej (parlamentu) Ukrainy Rusłanem Stefanczukiem i byłym prezydentem, a obecnie szefem europejskiej partii Europejska Solidarność, Petrem Poroszenką.

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Rosyjski atak na Ukrainę. Rzecznik MSZ: świat nie może się przyzwyczajać

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że według najnowszych danych w atakach Rosji na Kijów i obwód kijowski w nocy z wtorku na środę zginęło 17 osób, a ranne zostały 44. Głównym celem ataków były magazyny cywilnych przedsiębiorstw, infrastruktura i stacja kolejowa. Rosjanie uderzyli też w browar, składy budowlane i cywilne centra logistyczne.

Ukraińskie Siły Powietrzne podały z kolei, że Rosja zaatakowała Ukrainę minionej nocy z użyciem 28 rakiet i 115 dronów.

Skutki rosyjskich ataków w obwodzie kijowskim Skutki rosyjskich ataków w obwodzie kijowskim (05.08.2026) Źródło zdjęcia: dsns.gov.ua Skutki rosyjskich ataków w obwodzie kijowskim (05.08.2026) Źródło zdjęcia: dsns.gov.ua Skutki rosyjskich ataków w obwodzie kijowskim (05.08.2026) Źródło zdjęcia: dsns.gov.ua Skutki rosyjskich ataków w obwodzie kijowskim (05.08.2026) Źródło zdjęcia: dsns.gov.ua Skutki rosyjskich ataków w obwodzie kijowskim (05.08.2026) Źródło zdjęcia: dsns.gov.ua Skutki rosyjskich ataków w obwodzie kijowskim (05.08.2026) Źródło zdjęcia: dsns.gov.ua

Nocny atak na cele cywilne w Ukrainie skomentował na X rzecznik MSZ Maciej Wewiór. "W sieci krąży film z ostatnich dni z Chersonia z 'dronowego safari'. Rosyjski dron poluje na bezbronnego sprzedawcę warzyw. Mężczyzna ucieka, pokazuje do kamery towar - dron i tak eksploduje. Przypomnę 2022 rok, gdy pod Kijowem Rosjanie zabili kobietę, a do jej ciała przywiązali żywe dziecko, a między nimi umieścili minę, by zabić ratowników" - wymieniał.

Na koniec Wewiór zaapelował, że "świat nie może się przyzwyczajać do tego terroru".

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Dziś w nocy kolejny atak na cywilne cele w Ukrainie - zginęli https://t.co/p23Dw3D7qI. ludzie czekający na pociąg.



W sieci krąży film z ostatnich dni z Chersonia z „dronowego safari”. Rosyjski dron poluje na bezbronnego sprzedawcę warzyw. Mężczyzna ucieka, pokazuje do kamery… — Rzecznik MSZ - Maciej Wewiór (@RzecznikMSZ) August 5, 2026 Rozwiń