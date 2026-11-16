Świat Papież Leon XIV uderzony różańcem. Jest nagranie Oprac. Filip Czerwiński |

Papież Leon XIV uderzony różańcem w Limie (16 listopada 2026 roku) Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: Reuters

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Papież Leon XIV kończy 12-dniową podróż po Ameryce Południowej. W poniedziałek poprowadził mszę pożegnalną w Limie, stolicy Peru.

Kiedy biskup Rzymu zmierzał na mszę w papamobile pozbawionym bocznych okien, jedna z osób z tłumu rzuciła w jego kierunku różaniec. Przedmiot uderzył go w okolice prawej skroni, w okolicy oka. Na nagraniu widać, jak papież w reakcji przykłada dłoń do tego miejsca, a na jego twarzy rysuje się grymas bólu.

Papież uderzony różańcem w Limie (16 listopada 2026 roku) Źródło: Reuters

Mimo to papież kontynuował przejazd i nic nie wskazywało na to, że doznał obrażeń. W kazaniu podziękował Peruwiańczykom za gościnność podczas sześciodniowej wizyty w kraju, który nazwał swoją ojczyzną.

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Leon XIV z refleksem

Papież, który gra w tenisa, słynie z dobrego refleksu, ponieważ wierni z tłumu nierzadko rzucają mu różne przedmioty. Wcześniej w Limie, podczas innego spotkania z wiernymi, Leon XIV zdołał złapać różaniec rzucony mu przez młodą kobietę.

Papież Leon XIV uderzony różańcem w Limie (16 listopada 2026 roku) Źródło zdjęcia: Reuters

Leon XIV urodził się w USA jako Robert Prevost, ale dużą część swojej posługi duszpasterskiej pełnił w Peru. W latach 2015-2023 był biskupem diecezji Chiclayo, a w latach 2020-2021 administratorem diecezji Callao.