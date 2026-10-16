Świat Papież Leon XIV odprawił mszę w szpitalu. Nowy komunikat o stanie zdrowia Oprac. Adrian Szczepański |

Papież przeszedł operację. Eksperci o szczegółach zabiegu Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: EPA/VATICAN MEDIA PRESS OFFICE

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Lekarze Luigi Carbone z Watykanu i profesor Stefano Margaritora, który stał na czele zespołu operacyjnego, poinformowali w komunikacie: "Ojciec Święty przeszedł dziś rano badania krwi i miał prześwietlenie klatki piersiowej, które potwierdziły stałą poprawę jego ogólnego stanu". Członkowie ekipy medycznej dodali, że papież kontynuuje fizjoterapię oddechową. "Rekonwalescencja pooperacyjna pozwala na wykonywanie normalnych codziennych czynności w pełnej autonomii" - zaznaczono.

Papież odprawił mszę w szpitalu

Watykan przekazał dziennikarzom, że w piątek w południe Leon XIV odprawił mszę w sali przygotowanej na 10. piętrze Polikliniki Gemelli, gdzie znajduje się jego pokój.

Papież Leon XIV odprawił mszę w szpitalu Źródło zdjęcia: EPA/VATICAN MEDIA PRESS OFFICE

Obecni byli przedstawiciele personelu medycznego, a także członkowie korpusu żandarmerii watykańskiej.

Papież Leon XIV odprawił mszę w szpitalu Źródło zdjęcia: EPA/VATICAN MEDIA PRESS OFFICE

"W homilii papież podziękował całemu personelowi; lekarzom, pielęgniarkom i personelowi pomocniczemu za pracę, jaką wykonują każdego dnia, opiekując się chorymi i troszcząc się o ich kruchość, a w szczególności za to, co zrobili i robią dla niego" - głosi oświadczenie.

Nie wiadomo jeszcze, jak długo Leon XIV pozostanie w szpitalu. Wcześniej informowano, że hospitalizacja potrwa około tygodnia.