Świat Brat papieża Louis Prevost również zmaga się z rakiem Anna Zaleska |

Louis Prevost o wyborze swojego brata na papieża Źródło wideo: TVN24, 2025 Cable News Network All Rights Reserved Źródło zdj. gł.: FABIO FRUSTACI/EPA/PAP

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We wtorek Watykan poinformował, że Leonowi XIV usunięto dolny płat prawego płuca, a doraźne badanie histopatologiczne potwierdziło diagnozę gruczolakoraka płuca. Tego samego dnia w wywiadzie dla CBS News żona Louisa Prevosta, starszego brata papieża poinformowała, że on też ma nowotwór. Choruje na szpiczaka mnogiego. Deborah Prevost nie ujawniła, w jakim stadium jest rak. Przekazała, że mąż bierze udział w badaniu klinicznym w miejscowym szpitalu na Florydzie, tam też jest leczony.

U Louisa Prevosta po raz pierwszy zdiagnozowano chorobę w 2017 roku, ale udało się utrzymać ją na "bardzo niskim poziomie". Leczenie obejmowało terapię komórkami macierzystymi i badanie kliniczne. Deborah Prevost dodała, że ​​"remisja choroby" zakończyła się trzy miesiące temu. Więcej informacji nie podała.

Według informacji na stronie onkologia.org szpiczak mnogi (inaczej szpiczak plazmocytowy) jest nadmiernym i nieprawidłowym mnożeniem się nieprawidłowych plazmocytów, najczęściej zlokalizowanym w kościach płaskich. Na stronie czytamy, że w ostatnich kilkunastu latach nastąpił postęp w leczeniu szpiczaka m.in. dzięki wprowadzeniu nowych leków i lepszemu poznaniu tej choroby. "Choroba ta nadal jednak pozostaje nieuleczalna, choć średnia czasu przeżycia wydłużyła się, ale przede wszystkim w grupie chorych poniżej 60. roku życia. Jeszcze około 15 lat temu średnie przeżycie chorych na szpiczaka wynosiło 2-3 lata, obecnie zaś określa się je na 7-10 lat" - napisano na portalu onkologia.org.

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Papież rozmawiał ze swoim bratem

Deborah Prevost nie wypowiadała się na temat stanu zdrowia papieża Leona. Powiedziała natomiast, że ​​jej mąż i jego brat rozmawiali ze sobą w zeszłym tygodniu, przed tym, jak Louis udał się na badania kliniczne. - Zadzwonił, żeby dać nam znać, co się wydarzy - powiedziała. - Modlimy się, podtrzymując ich obu na duchu.

Leon XIV i jego brat Louis Prevost Źródło zdjęcia: FABIO FRUSTACI/EPA/PAP

Deborah Prevost powiedziała też w wywiadzie dla CBS News, że rodzina "bardzo przeżywa" tę sytuację. Ma jednak nadzieję, że rak Leona jest w bardzo wczesnym stadium. Dodała, że ​​nie słyszała o żadnej potencjalnej radioterapii ani chemioterapii. Według informacji włoskich mediów "lekarze na razie nie mówią o chemioterapii".

Papież i jego bracia

Papież Leon dorastał wraz z dwójką starszego rodzeństwa, Louisem i Johnem, w okolicach Chicago. - Kiedy ja grałem w gry dla chłopców, wiecie, baseball, policjanci i złodzieje, berek, latarka czy cokolwiek innego, Rob lubił bawić się w księdza - opowiadał po wyborze jego brata na papieża w wywiadzie dla CBS News. - Od tamtej pory ma to powołanie - dodał.

Stwierdził też, że jego brat "zawsze będzie Robem". - Jeśli tam [do Watykanu - red.] dotrzemy i go spotkamy, nadal będę go traktował jak młodszego brata. Przytulę go i powiem: Rob, co ty zrobiłeś? Zdejmę mu czapkę i dam mu nuggetsa - żartował.