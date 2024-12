W marcu 2021 roku papież Franciszek wybrał się w historyczną wizytę do Iraku . W niewydanej jeszcze autobiografii przywódca Kościoła wyznał, że w trakcie tej podróży dwukrotnie udaremniono zamach na jego życie. Fragment książki we wtorek, w dniu 88. urodzin papieża, opublikował włoski dziennik "Corriere della Sera".

Pielgrzymka do Iraku

Franciszek zdradził, że "prawie wszyscy odradzali mu" pielgrzymkę do Iraku. Obawy rodziła nie tylko trwająca wówczas pandemia Covid-19, lecz także otrzymywane ze "wszystkich źródeł" ostrzeżenia o "bardzo dużych zagrożeniach dla bezpieczeństwa" - wyznał papież. Te były do tego stopnia realne, że nawet w przeddzień wizyty doszło "do krwawych ataków". Mimo to Franciszek zdecydował się na podróż.