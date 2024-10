W czasie debaty eurodeputowani skoncentrowali się głównie na wynikach ubiegłotygodniowego posiedzenia przywódców UE. Polska przedstawiła na nim możliwość tymczasowego zawieszenia prawa do azylu w przypadku migrantów, którzy nielegalnie dostali się na teren UE. Włochy zaproponowały program kierowania ubiegających się o azyl osób uratowanych na morzu do tak zwanych hubów powrotowych poza UE na czas procedowania ich wniosków. Propozycje te poparła szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.

"Musimy odzyskać kontrolę nad migracją"

Obecna na sali komisarka UE do spraw równości Helena Dalli powiedziała, że KE jest gotowa przyspieszyć wdrażanie niektórych zapisów paktu migracyjnego, który - podkreśliła - jest najlepszym narzędziem do uporządkowanego i skutecznego zarządzania migracją. - Potrzebujemy uczciwych procedur, które dadzą ochronę tym migrantom, którzy jej potrzebują, a odeślą do krajów pochodzenia tych, którzy nie mają do niej prawa - powiedziała polityczka.