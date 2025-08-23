Okręty sojusznicze w Rydze. "Namacalny symbol naszego zaangażowania"

Brytyjski statek HMS Somerset podążał za rosyjskim statkiem Baltic Leader Źródło: ROYAL NAVY/Reuters

- Obecność NATO na Łotwie jest namacalnym symbolem naszego zaangażowania w bezpieczeństwo tego regionu - powiedział Arjen Warnaar, komandor Królewskiej Marynarki Wojennej Niderlandów. - Jesteśmy tu, aby pokazać, że NATO jest zjednoczone, obecne i gotowe - dodał.

Fregata "De Ruyter" ma 144 metrów długości i została wprowadzona do służby na początku tego wieku. Z kolei okręt zaopatrzeniowy "FGS Rhon", mający około 130 metrów długości, służy w marynarce wojennej Niemiec od końca lat 70. ubiegłego wieku. Jednostki będą obecne w stolicy Łotwy do poniedziałku.

W komunikacie Dowództwa Sojuszniczych Sił Morskich MARCOM podkreślono, że jednostki SNMG1, wspierając misję Baltic Sentry (Bałtycka Warta), monitorują i chronią krytyczną infrastrukturę podmorską, jak kable, rurociągi oraz inne obiekty kluczowe dla bezpieczeństwa regionalnego.

Wizyta okrętów w Rydze jest następstwem niedawnych patroli SNMG1 na dalekiej północy i Morzu Barentsa, demonstrujących zasięg operacyjny NATO od Arktyki po Bałtyk - dodano.

Bałtycka Warta

Natowska misja Baltic Sentry (Bałtycka Warta) została powołana w styczniu w Helsinkach w celu zapobieżenia możliwym sabotażom na podwodną infrastrukturę krytyczną, po tym jak w Boże Narodzenie uszkodzone zostało elektroenergetyczne łącze przesyłowe między Finlandią a Estonią EstLink 2 oraz kilka kabli telekomunikacyjnych. Podejrzewany jest o to należący do rosyjskiej floty cieni tankowiec "Eagle S", którego kotwica została przeciągnięta po dnie na odcinku blisko 100 kilometrów.

W operację Baltic Sentry zaangażowane są różne kraje oraz jednostki wojsk, a także okręty wojenne, samoloty rozpoznawcze, bezzałogowce oraz drony morskie.

