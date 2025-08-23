Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Okręty sojusznicze w Rydze. "Namacalny symbol naszego zaangażowania"

Okręty wojenne NATO przybyły do Rygi kontynuując misję Baltic Sentry (Bałtycka Warta)
Brytyjski statek HMS Somerset podążał za rosyjskim statkiem Baltic Leader
Źródło: ROYAL NAVY/Reuters
Dwa okręty Stałej Grupy Morskiej NATO - holenderska fregata "De Ruyter" i niemiecki okręt zaopatrzeniowy "FGS Rhon" - zawinęły do portu w Rydze. To część misji Bałtycka Warta, której celem jest ochrona infrastruktury podwodnej.

- Obecność NATO na Łotwie jest namacalnym symbolem naszego zaangażowania w bezpieczeństwo tego regionu - powiedział Arjen Warnaar, komandor Królewskiej Marynarki Wojennej Niderlandów. - Jesteśmy tu, aby pokazać, że NATO jest zjednoczone, obecne i gotowe - dodał.

Fregata "De Ruyter" ma 144 metrów długości i została wprowadzona do służby na początku tego wieku. Z kolei okręt zaopatrzeniowy "FGS Rhon", mający około 130 metrów długości, służy w marynarce wojennej Niemiec od końca lat 70. ubiegłego wieku. Jednostki będą obecne w stolicy Łotwy do poniedziałku.

W komunikacie Dowództwa Sojuszniczych Sił Morskich MARCOM podkreślono, że jednostki SNMG1, wspierając misję Baltic Sentry (Bałtycka Warta), monitorują i chronią krytyczną infrastrukturę podmorską, jak kable, rurociągi oraz inne obiekty kluczowe dla bezpieczeństwa regionalnego.

Wizyta okrętów w Rydze jest następstwem niedawnych patroli SNMG1 na dalekiej północy i Morzu Barentsa, demonstrujących zasięg operacyjny NATO od Arktyki po Bałtyk - dodano.

Bałtycka Warta

Natowska misja Baltic Sentry (Bałtycka Warta) została powołana w styczniu w Helsinkach w celu zapobieżenia możliwym sabotażom na podwodną infrastrukturę krytyczną, po tym jak w Boże Narodzenie uszkodzone zostało elektroenergetyczne łącze przesyłowe między Finlandią a Estonią EstLink 2 oraz kilka kabli telekomunikacyjnych. Podejrzewany jest o to należący do rosyjskiej floty cieni tankowiec "Eagle S", którego kotwica została przeciągnięta po dnie na odcinku blisko 100 kilometrów.

W operację Baltic Sentry zaangażowane są różne kraje oraz jednostki wojsk, a także okręty wojenne, samoloty rozpoznawcze, bezzałogowce oraz drony morskie.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: momo/akw

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: X/@NATO_MARCOM

Udostępnij:
TAGI:
NATOstatkiMorze Bałtyckie
Czytaj także:
W Ukrainie coraz głośniej mówi się o kontrofensywie. Łukaszenka udał się do Moskwy
Miał wypuścić więźniów politycznych, nazwał ich "bandytami". Łukaszenka odpowiada USA
imageTitle
Popis Kane'a i Bayernu na inaugurację. "Zagrożenie dla całej ligi"
EUROSPORT
Minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz podczas spotkania z mieszkańcami w Lublinie
Dotacje dla branży HoReCa. Ministra zapowiada kontrolę "najbardziej ryzykownych projektów"
Polska
Burze
Uwaga na burze i silny wiatr. IMGW wydał ostrzeżenia
METEO
rosyjska armia rosyjscy zolnierze milru_06
Chcą wojny "co najmniej do jesieni". By "zmaksymalizować zdobycze terytorialne"
Donald Trump, Wołodymyr Zełenski i przedstawiciele koalicji chętnych w Waszyngtonie
"Nikt w Europie tak wiele nie zaryzykował". Brzezinski o nieobecności Polski
Ajatollah Ali Chamenei na billboardzie na Placu Enqelab w Teheranie
Teheran dostał ultimatum. Jest decyzja o wznowieniu negocjacji
Mariusz Błaszczak
Błaszczak i Cenckiewicz oskarżeni, poszukiwania pięciolatka, szef NATO o Osinach
TO WARTO WIEDZIEĆ
Pochmurno, deszcz, ochłodzenie
Będzie deszczowo, miejscami zagrzmi
METEO
imageTitle
Wyrównany mecz, demolka w dogrywce. Nie będzie czwartej Polki w US Open
EUROSPORT
Wypadek w Pembroke w stanie Nowy Jork
Wracali z wycieczki, autokar wypadł z drogi. Wiele ofiar
Donald Trump prezentuje zdjęcie z Władimirem Putinem
Trump pokazał prezent od Putina
imageTitle
Linette na pierwszy ogień. Organizatorzy US Open podali plan meczów w niedzielę
EUROSPORT
Bez kitu cz.2
Eksperci o mitach wokół wiatraków. "Odczarujmy jedną rzecz"
Polska
Donald Trump, Wołodymyr Zełenski i przedstawiciele koalicji chętnych w Waszyngtonie
48 godzin później. Tak gaśnie nadzieja na rozmowy pokojowe
Osuwisko w Konkary w Gwinei
Tragedia na obrzeżach stolicy. Wielu zabitych
METEO
shutterstock_2044480022
Kumulacja w Eurojackpot rośnie
BIZNES
imageTitle
"Wstyd". Były mistrz US Open pominięty przez organizatorów
EUROSPORT
Stanisław Soyka
"Do Staszka ludzie lgnęli"
Kultura i styl
Atak na taksówkarza w Krakowie
Atak na taksówkarza. Trwa obława
Kraków
Wodowskaz na bulwarach pokazał 11 centymetrów
Wody w Wiśle coraz mniej, rekord wyrównany
WARSZAWA
Noc, burza
Nocą miejscami mogą pojawić się burze
METEO
imageTitle
Kolejny cios w japoński boks. Pięściarz w śpiączce po walce
EUROSPORT
Donald Trump w Gabinecie Owalnym
Nie tylko Waszyngton? Trump zdradza plany
shutterstock_2514345947
"Wyparowała iluzja" w sprawie Unii Europejskiej
BIZNES
Do zabójstwa doszło w Chorzowie
Atak nożownika w Chorzowie, ofiara nie żyje
Katowice
Co trzeci Polak obawia się wycieku swoich danych. Eksperci radzą, jak się chronić
Wyciek danych pracowników. W tle przekazany komputer
Lublin
Stanisław Soyka
"Żadnego dystansu, gwiazdorzenia"
Kultura i styl
Dziki zniszczyły murawę boiska PKS Radość
Murawa zniszczona, klub o petycji w sprawie "zakończenia terroru dzików".
WARSZAWA
imageTitle
Faworyci Vuelta a Espana. Kto może zagrozić Vingegaardowi?
EUROSPORT

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica