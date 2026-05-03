Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Trump wątpi w plan Iranu. "Nie zapłacił jeszcze wystarczającej ceny"

|
Irański żołnierz w Teheranie. W tle antyamerykański billboard
Rzeczniczka prasowa Białego Domu Karoline Leavitt o podziałach w irańskim reżimie
Źródło: TVN24/Reuters
Prezydent Donald Trump zadeklarował, że USA mogą wznowić ataki na Iran, jeśli jego władze "będą się źle zachowywać". Mówił też o nowej propozycji pokojowej, jaką miał otrzymać z Teheranu.

"Wkrótce dokonam przeglądu planu, który Iran nam właśnie przesłał, ale nie mogę sobie wyobrazić, aby był on akceptowalny, skoro Iran nie zapłacił jeszcze wystarczająco wysokiej ceny za to, co zrobił ludzkości i światu w ciągu ostatnich 47 lat" - napisał Trump we wpisie na swojej platformie Truth Social.

Wcześniej, w rozmowie z dziennikarzami na lotnisku w Palm Beach na Florydzie, powiedział też, że może wznowić ataki na Iran, jeśli władze w Teheranie będą się "źle zachowywać".

Doniesienia o nowym planie pokojowym Iranu

Nie jest jasne, co zawiera nowa irańska propozycja. Według agencji Reuters, odrzucony wcześniej przez Trumpa plan umożliwiłby żeglugę przez cieśninę Ormuz i zakończy blokadę Iranu przez USA, jednocześnie odkładając rozmowy na temat irańskiego programu nuklearnego na później.

Irańskie media podały, że 14-punktowy plan Teheranu obejmował wycofanie sił amerykańskich z obszarów otaczających Iran, zniesienie blokady, uwolnienie zamrożonych aktywów Iranu, wypłatę odszkodowań, zniesienie sankcji i zakończenie wojny na wszystkich frontach, w tym w Libanie, a także nowy mechanizm kontroli cieśniny Ormuz.

"Działania wojenne zakończyły się". Trump pisze do Kongresu
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Działania wojenne zakończyły się". Trump pisze do Kongresu

W piątek Trump mówił, że choć Iran poczynił "wielkie kroki" i chce porozumienia, to nie jest usatysfakcjonowany jego propozycjami. Ocenił, że być może nigdy nie uda się dojść do porozumienia i zamiast tego "wysadzi ich w cholerę".

OGLĄDAJ: Iran przeszkadza, oni nie. Chociaż mają "islamską bombę"
pc

Iran przeszkadza, oni nie. Chociaż mają "islamską bombę"

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH

Udostępnij:
Tagi:
IranUSAKonflikt na Bliskim WschodzieBliski WschódDonald Trump
Mikołaj Stępień
Mikołaj Stępień
Dziennikarz tvn24.pl
Czytaj także:
imageTitle
Wielkie zwycięstwo Polaka. Dziadek byłby dumny
EUROSPORT
Rakieta
Polski satelita poleciał na orbitę
METEO
Bieg Konstytucji 3 Maja
Biegacze uczczą rocznicę uchwalenia konstytucji. Na starcie 6,5 tysiąca osób
WARSZAWA
lotto shutterstock_2243440457
12 milionów do wygrania w Lotto
BIZNES
imageTitle
Szok w NBA. Faworyt z Bostonu odpadł w serii, której nie miał prawa przegrać
EUROSPORT
Paliwa benzyna
Maksymalne ceny paliw na majówkę. Ile zapłacimy w sobotę?
BIZNES
imageTitle
Kiedy i o której godzinie finał mistrzostw świata w snookerze?
EUROSPORT
Prognozowana temperatura na 3 maja
W Polsce cieplej niż w Hiszpanii. Taka pogoda ma swoją cenę
METEO
Tory kolejowe
Awaria pod Poznaniem. Paraliż na trasie kolejowej do Berlina
Polska
Wypadek z udziałem tramwaju w centrum Warszawy
Śmiertelne potrącenie w centrum Warszawy
Polska
Obchody Święta Narodowego Trzeciego Maja na placu Zamkowym
Prezentacja rękopisu konstytucji, biegi, defilady. Święto Trzeciego Maja w całej Polsce
Polska
50 min
Alergie u dzieci
Kiedy pyli, swędzi i cieknie. Ze specjalistką o alergiach dzieci
Mamy temat
Urodzinowa trasa TVN24. Bielsko-Biała
Bielsko‑Biała na trasie TVN24. "Zawsze, gdy przyjeżdżam na Śląsk, moje serce bije szybciej"
25 lat TVN24
imageTitle
Rewelacyjny 19-latek wciąż zachwyca w F1
EUROSPORT
Pożar w parku narodowym Czeska Szwajcaria
Ogień trawi "Czeską Szwajcarię"
METEO
Donald Trump
Trump: USA wycofają dużo więcej żołnierzy z Niemiec
Świat
pap_20260425_0EL
Prezydentem nie został. Czy może być premierem?
Justyna Suchecka, Piotr Szostak
Humbak Timmy wrócił do Morza Północnego
"Kwestia godzin" w sprawie SAFE, Puchar Polski dla Górnika, Humbak Timmy na wolności
TO WARTO WIEDZIEĆ
imageTitle
Gol Bednarka, FC Porto z mistrzostwem
EUROSPORT
Burza, pioruny
Burze przyjdą po majówce. Gdzie ich się spodziewać
METEO
36 min
Dzieci i ich matki z reportażu Zuzanny Kuffel
Dzieci "zebry". "Za 10 lat ktoś dowie się, że jest leczenie, bo jakaś matka się uparła"
Zuzanna Kuffel
1 godz 12 min
Jerzy i Ewa Maksymiukowie w "Bez polityki"
"Usłyszałam: pani tak krzyczy na mistrza?!" Szczerze o życiu w artystycznym duecie
Piotr Jacoń. Bez polityki
imageTitle
"O tym będzie się mówiło przez dekady"
EUROSPORT
Będzie pogodnie
Lokalnie może być nawet 30 stopni
METEO
imageTitle
Lewandowski bohaterem Barcelony. Tytuł o krok
EUROSPORT
imageTitle
Zwycięskie otwarcie mistrzostw świata w wykonaniu polskich hokeistów
EUROSPORT
imageTitle
Ukrainka ograła w finale Rosjankę i osiągnęła życiowy sukces
EUROSPORT
Woryna
Polak autorem gigantycznej niespodzianki w Grand Prix Niemiec
EUROSPORT
Gorąco w majówkę
Temperatura poszybowała. Tu było najcieplej
METEO
Pożar marketu w Halinowie
Pożar marketu pod Warszawą. Zawalił się dach
MAZOWSZE

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica