Świat Trump wątpi w plan Iranu. "Nie zapłacił jeszcze wystarczającej ceny" Oprac. Mikołaj Stępień |

Rzeczniczka prasowa Białego Domu Karoline Leavitt o podziałach w irańskim reżimie

"Wkrótce dokonam przeglądu planu, który Iran nam właśnie przesłał, ale nie mogę sobie wyobrazić, aby był on akceptowalny, skoro Iran nie zapłacił jeszcze wystarczająco wysokiej ceny za to, co zrobił ludzkości i światu w ciągu ostatnich 47 lat" - napisał Trump we wpisie na swojej platformie Truth Social.

Wcześniej, w rozmowie z dziennikarzami na lotnisku w Palm Beach na Florydzie, powiedział też, że może wznowić ataki na Iran, jeśli władze w Teheranie będą się "źle zachowywać".

Doniesienia o nowym planie pokojowym Iranu

Nie jest jasne, co zawiera nowa irańska propozycja. Według agencji Reuters, odrzucony wcześniej przez Trumpa plan umożliwiłby żeglugę przez cieśninę Ormuz i zakończy blokadę Iranu przez USA, jednocześnie odkładając rozmowy na temat irańskiego programu nuklearnego na później.

Irańskie media podały, że 14-punktowy plan Teheranu obejmował wycofanie sił amerykańskich z obszarów otaczających Iran, zniesienie blokady, uwolnienie zamrożonych aktywów Iranu, wypłatę odszkodowań, zniesienie sankcji i zakończenie wojny na wszystkich frontach, w tym w Libanie, a także nowy mechanizm kontroli cieśniny Ormuz.

W piątek Trump mówił, że choć Iran poczynił "wielkie kroki" i chce porozumienia, to nie jest usatysfakcjonowany jego propozycjami. Ocenił, że być może nigdy nie uda się dojść do porozumienia i zamiast tego "wysadzi ich w cholerę".

