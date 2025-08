Nowy film o Bondzie. Wiadomo, kto napisze scenariusz

"Nie czas umierać" - najnowszy zwiastun filmu o Jamesie Bondzie Źródło: Forum Film Polska

Kluczowe fakty: Od czerwca wiadomo, kto będzie reżyserem nowego filmu o Bondzie. To Denis Villeneuve, który stoi za sukcesem "Diuny".

Według magazynu "Variety" produkcja może ukazać się w 2028 roku.

Odtwórca głównej roli wciąż nie jest znany.

Jak podało w piątek BBC, Amazon MGM Studios potwierdziło, że scenariusz nowego filmu o Jamesie Bondzie napisze Steven Knight.

W wywiadzie dla BBC Radio 5 przyznał on, że jest fanem przygód Bonda od wielu lat i "nie może się już doczekać, kiedy zacznie" pracę nad scenariuszem. Zapowiedział, że stworzy film, który będzie "inny, lepszy, dynamiczniejszy i odważniejszy".

Scenarzysta nie ujawnił żadnych szczegółów dotyczących obsady filmu. Aktor Daniel Craig zrezygnował z roli w 2021 roku po wystąpieniu w pięciu filmach o Bondzie. Branża filmowa spekuluje, że główną rolę może otrzymać któryś z brytyjskich aktorów - Aaron Taylor-Johnson lub James Norton. W kręgu zainteresowania znalazł się również irlandzki aktor Paul Mescal.

Daniel Craig jako James Bond w filmie "Spectre"

Scenarzysta z sukcesami

Knight jest najbardziej znany jako autor scenariusza do nagrodzonego BAFT-ą serialu "Peaky Blinders" z Cillianem Murphym w roli głównej. To historia rodziny gangsterów z Birmingham po pierwszej wojnie światowej. Serial doczekał się sześciu sezonów.

W 2004 roku scenarzysta został nominowany do Oscara za film "Niewidoczni" z Chiwetelem Ejioforem i Audrey Tautou w rolach głównych. Do jego największych sukcesów należy także napisanie scenariusza do filmu "Spencer" z 2021 roku, w którym Kristen Stewart zagrała Dianę, księżnę Walii. Za tę rolę aktorka otrzymała nominację do Oscara.

Knight napisał też scenariusze do filmów "Callas" (2024), gdzie w tytułową postać wcieliła się Angelina Jolie, "Skazani na siebie" (2021) czy "Ugotowany" (2015).

Inne znane nazwisko wśród twórców

Od czerwca wiadomo, że reżyserem filmu będzie Denis Villeneuve, twórca "Diuny", adaptacji filmowej powieści fantastycznonaukowej Franka Herberta. Pierwsza część filmu zdobyła sześć Oscarów, a druga – dwie statuetki.

Najnowszy "Bond" produkowany jest przez Pascala i Davida Heymanów. Hollywoodzki magazyn "Variety" poinformował, że jego premiera planowana jest na 2028 roku.

Ostatni film o Agencie 007 - "Nie czas umierać" - miał premierę w 2021 roku.

