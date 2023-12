Wezwano mieszkańców, by "przestali robić kupę". Burmistrz wyjaśnia, że to żart, ale smród pozostał 

Mieszkańcy Lower Hutt w Nowej Zelandii od dłuższego czasu skarżą się na intensywny i nieprzyjemny zapach z lokalnej oczyszczalni. Podczas posiedzenia rady miasta jeden z doradców zasugerował, by w ramach minimalizacji problemu mieszkańcy "przestali robić kupę". Komentarz nie został dobrze odebrany, burmistrz miejscowości został zmuszony do wyjaśnień. A kryzys trwa.

Mieszkańcy Lower Hutt, miejscowości położonej nieopodal Wellington w Nowej Zelandii, już od dłuższego czasu skarżą się na dobiegający z lokalnej oczyszczalni smród - donosi portal Stuff. Jak dodaje, tylko w listopadzie miejska rada otrzymała w sprawie nieprzyjemnego zapachu co najmniej kilkadziesiąt skarg. Odbyło się nawet poświęcone problemowi posiedzenie. W jego trakcie jeden z doradców został zapytany, co można zrobić, by zminimalizować odór. Odparł krótko, że mieszkańcy mogą "przestać robić kupę". - Dziękuję, poinformuję wszystkich - odpowiedział mu wówczas burmistrz miasta.