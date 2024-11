Syn księżnej aresztowany. "Pięć ofiar"

Policja w Oslo poinformowała we wtorek, że ​​Marius Borg Høiby, syn norweskiej księżnej koronnej Mette-Marit, został aresztowany. 27-latkowi postawiono zarzut "dotyczący stosunku płciowego z osobą nieprzytomną lub z innych przyczyn niezdolną do przeciwstawienia się temu aktowi". Portal dziennika "Dagblaget" podaje, że w toczącej się sprawie karnej przeciwko Høiby'emu jest obecnie pięć ofiar.

Jak poinformowała we wtorek policja w Oslo, 27-letni syn norweskiej księżnej koronnej Mette-Marit został aresztowany pod zarzutem gwałtu. W oświadczeniu podano, że ​​Marius Borg Høiby - pochodzący ze związku Mette-Marit przed jej ślubem z następcą tronu Norwegii księciem Haakonem w 2001 roku - trafił do aresztu w poniedziałek wieczorem. Postawiony mu zarzut "dotyczy stosunku płciowego z osobą nieprzytomną lub z innych przyczyn niezdolną do przeciwstawienia się temu aktowi" - stwierdzono w oświadczeniu. Według informacji policji chodzi o "akt seksualny bez stosunku". Ofiara - jak przekazano - "nie była w stanie oprzeć się temu aktowi".