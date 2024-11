Oceniali, czy Breivik wciąż stanowi zagrożenie dla społeczeństwa

Po 10 latach odbywania kary Anders Breivik wystąpił o przedterminowe zwolnienie. Biegli uznają jednak, że sprawca ataku terrorystycznego z 2011 roku nadal stanowi on zagrożenie dla społeczeństwa.

Anders Breivik jest sprawcą największego w historii Norwegii ataku terrorystycznego, w którym 22 lipca 2011 roku zginęło 77 osób, a setki zostały ranne. Mężczyzna odsiaduje wyrok w Ringerike fengsel, więzieniu o najwyższym stopniu zabezpieczenia. Został skazany na 21 lat pozbawienia wolności, z możliwością przedłużenia kary o kolejne pięć lat, co stanowi najwyższy wymiar kary w norweskim systemie prawnym.

Po 10 latach odbywania kary Breivik, posługujący się nazwiskiem Fjotolf Hansen, wniósł o przedterminowe zwolnienie. Sąd, rozpatrujący jego wniosek, powołał biegłych, którzy mieli ocenić, czy nadal stanowi on zagrożenie dla społeczeństwa, a w konsekwencji, czy może wrócić na wolność.

Biegli: to przypadek szczególny

Stan zdrowia psychicznego Breivika od momentu zamachów budził kontrowersje. Sam Breivik twierdzi, że jest zdrowy i że w trakcie odbywania kary przeszedł proces, który pozwala mu na powrót do społeczeństwa.

Zapowiedział, że po wyjściu z więzienia chce opuścić Norwegię. Uznanie go za osobę chorą psychicznie skutkowałoby umieszczeniem go w zakładzie zamkniętym na nieokreślony czas.

- To przypadek szczególny, inny niż wszystko, co widzieliśmy w dotychczasowej praktyce - powiedział przed sądem, cytowany przez NTB, Kare Nonstad, jeden z biegłych odpowiedzialnych za przygotowanie opinii.

Biegli: Breivik nadal stanowi zagrożenie dla społeczeństwa

Ocena psychiatrów była jednoznaczna: Breivik nie cierpi na schizofrenię ani inne schorzenia psychotyczne. Wykazuje postawy narcystyczne i dyssocjalne oraz doświadcza zaburzeń osobowości, ale nie są one wystarczające, by uznać go za osobę chorą.