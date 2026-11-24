Świat Włamanie do rezydencji księżnej Kate i księcia Williama. Aresztowano dwie osoby Oprac. Aleksandra Sapeta |

Londyn. Brytyjska rodzina królewska przed Opactwem Westminsterskim (2026) Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: Samir Hussein/PAP

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Zgłoszenie o włamaniu wpłynęło do policji w poniedziałek przed godziną 18 czasu lokalnego (o godz. 19 w Polsce - red.).

Do przeszukiwania terenu wykorzystano psy policyjne, drony i śmigłowiec.

Źródło: Google Maps

Aresztowano dwóch mężczyzn

"Zatrzymano dwóch mężczyzn. Są podejrzewani o bezprawne wtargnięcie i włamanie na teren posiadłości. Pozostają w areszcie" - podało BBC.

Jak dodała policja, w momencie zdarzenia nikogo nie było w środku. Pałac Kensington oświadczył, że nie komentuje kwestii związanych z bezpieczeństwem.

Rezydencja królewska w Sandringham w hrabstwie Norfolk Źródło zdjęcia: PAP/Alamy

Jak przypomina BBC, książę William i księżna Kate nie mieszkają w Anmer Hall na stałe. Rezydencję wykorzystują m.in. podczas przerw świątecznych.

W Anmer Hall znajduje się 10 sypialni. Rezydencję podarowała parze książęcej królowa Elżbieta II w 2011 roku jako prezent ślubny.