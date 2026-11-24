Włamanie do rezydencji księżnej Kate i księcia Williama. Aresztowano dwie osoby
Zgłoszenie o włamaniu wpłynęło do policji w poniedziałek przed godziną 18 czasu lokalnego (o godz. 19 w Polsce - red.).
Do przeszukiwania terenu wykorzystano psy policyjne, drony i śmigłowiec.
Aresztowano dwóch mężczyzn
"Zatrzymano dwóch mężczyzn. Są podejrzewani o bezprawne wtargnięcie i włamanie na teren posiadłości. Pozostają w areszcie" - podało BBC.
Jak dodała policja, w momencie zdarzenia nikogo nie było w środku. Pałac Kensington oświadczył, że nie komentuje kwestii związanych z bezpieczeństwem.
Jak przypomina BBC, książę William i księżna Kate nie mieszkają w Anmer Hall na stałe. Rezydencję wykorzystują m.in. podczas przerw świątecznych.
W Anmer Hall znajduje się 10 sypialni. Rezydencję podarowała parze książęcej królowa Elżbieta II w 2011 roku jako prezent ślubny.