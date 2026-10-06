32 osoby zginęły w katastrofie samolotu wojskowego w Nigerii
Prezydent Nigerii Bola Tinubu, potwierdzając brak ocalałych, wyraził "głęboki smutek" i złożył kondolencje rodzinom osób znajdujących się na pokładzie.
"Dowódca sił powietrznych przedstawił mi sytuację, a ja poleciłem nigeryjskim siłom powietrznym natychmiastowe rozpoczęcie szczegółowego dochodzenia w sprawie przyczyn katastrofy, aby zapobiec podobnym zdarzeniom w przyszłości" - oświadczył Tinubu.
Katastrofa samolotu w Nigerii
Jak poinformował minister lotnictwa Festus Keyamo, należący do sił powietrznych samolot ATR-42 wykonywał rutynowy lot z miasta Benin do Lagos, gdy w poniedziałek o godzinie 08.13 kontrolerzy ruchu lotniczego utracili z nim łączność.
Wrak maszyny odnaleziono później w pobliżu nadmorskiej miejscowości Igbokoda, gdzie skierowano ekipy poszukiwawczo-ratownicze. Rozbił się w okolicach bazy marynarki wojennej w stanie Ondo - doprecyzował minister lotnictwa.
To jedna z największych katastrof nigeryjskiego lotnictwa wojskowego w ostatnich latach - skomentowała agencja Reuters.