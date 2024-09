Po niedzielnym ataku terrorystycznym na wioskę Mafa w północno-wschodniej Nigerii liczba ofiar śmiertelnych wzrosła do 81 - poinformowała we wtorek agencja AFP, powołując się na lokalne władze. Na miejscową ludność napadła fundamentalistyczna islamistyczna bojówka Boko Haram.

Do ataku doszło w niedzielę po południu w Yobe, jednym z trzech stanów na północy kraju, gdzie od 15 lat działa Boko Haram. Terroryści wjechali na motocyklach do wioski i otworzyli ogień do mieszkańców przebywających na targu, po czym podpalili ich domy.