Nieudany odwet. "Większość pocisków spadła na otwarty teren"

Izrael zabił Mohamada Nameha Nasera

Był to najwyższy rangą dowódca tej organizacji zabity przez Izrael od czasu śmierci Taleba Abdallaha 12 czerwca. Po ataku na Abdallaha Hezbollah również zareagował wzmożonym ostrzałem Izraela.

Trwają wysiłki dyplomatyczne między innymi USA i Francji, zmierzające do deeskalacji napięcia. Izrael głosi, że chce pokojowego rozwiązania, ale jest też gotowy do wojny. Hezbollah utrzymuje, że zakończy ataki, gdy dojdzie do zawieszenia broni w Gazie, w której - w wyniku odwetu Izraela za atak Hamasu - zginęło już niemal 38 tysięcy osób.