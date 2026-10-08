Świat Nieskuteczna egzekucja Christy Pike. Obrońcy domagają się zmiany wyroku Oprac. Kamila Grenczyn |

Sprawa Christy Pike. Górnicka-Partyka: kolejna egzekucja jest możliwa, już były takie przypadki Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Reuters

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

Jak podał w środę "New York Times", 50-letnia Christa Pike obudziła się we wtorek w szpitalu w Nashville, zdezorientowana i przykuta do łóżka. Cierpi na zapalenie płuc i zakrzep w ramieniu. Nie może również poruszać rękami ani przełykać pokarmów.

- Obudziła się w szpitalu, otoczona nieznajomymi ludźmi, z rurką w gardle. Nie wiemy, jakie będą konsekwencje tego wszystkiego, ale Christa jest osobą, która przetrwała - powiedział jej adwokat Randy Spivey.

Pike została skazana na śmierć w 1996 roku za udział w torturowaniu i zamordowaniu 19-letniej koleżanki Colleen Slemmer. W chwili zbrodni miała 18 lat.

Christa Pike "pomagała zespołowi egzekucyjnemu znaleźć żyłę"

Egzekucja 30 września zakończyła się fiaskiem. Pomimo wielokrotnych prób wkłucia igieł i podania pentobarbitalu serce skazanej wciąż biło. Po kilku godzinach przewieziono ją w stanie krytycznym do szpitala, gdzie podłączono ją do respiratora.

- Pomagała zespołowi egzekucyjnemu znaleźć żyłę. Była uprzejma i spokojna, kiedy przez godzinę wbijano jej kolejne igły - relacjonował Spivey.

Według "NYT" sędzia I'Ashea Myles nakazała w środę zabezpieczenie dokumentacji, leków, igieł, strzykawek i innych dowodów związanych z egzekucją. Zobowiązała też władze do zapewnienia Pike swobodnego kontaktu z adwokatami.

Gubernator Tennessee Bill Lee wstrzymał wszystkie egzekucje do zakończenia niezależnego dochodzenia. Jego rzeczniczka nie odpowiedziała na pytania "NYT", czy rozważa ułaskawienie skazanej.

Kara śmierci dla Christy Pike. Prawnicy domagają się zmiany

Prawnicy Pike domagają się zamiany kary śmierci na dożywocie. Zdaniem cytowanego przez dziennik adwokata Davida Raybina jej przebudzenie otwiera nowe możliwości postępowania sądowego, w tym zarzuty naruszenia konstytucyjnego zakazu okrutnych kar.

- Wciąż jest bardzo zdezorientowana, ale doskonale zdaje sobie sprawę, że państwo próbowało ją stracić - podkreślił Spivey.

Matka zamordowanej, May Martinez, wyraziła rozgoryczenie, że jej rodzina nie doczekała się wykonania wyroku.

CZYTAJ TEŻ: "Ostatnie słowo" skazanej Christy Pike przed nieudaną egzekucją