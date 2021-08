Dzięki niemu schwytano Adolfa Eichmanna. Ujawniono imię i nazwisko informatora Mosadu

To niemiecki geolog ujawnił Mosadowi kluczowe informacje w sprawie ukrywającego się w Argentynie nazistowskiego zbrodniarza Adolfa Eichmanna – przekazała w piątek niemiecka gazeta "Sueddeutsche Zeitung". Tożsamość mężczyzny pozostawała tajemnicą przez 60 lat, odkąd Eichmann został uprowadzony do Izraela, osądzony i stracony. 32 lata po śmierci mężczyzny jego rodzina zgodziła się ujawnić jego imię i nazwisko.

Gerhard Klammer studiował geologię, filozofię i historię w Niemczech. W 1950 roku wyemigrował do Argentyny. W tym samym czasie pod fałszywym nazwiskiem do tego kraju przybył Adolf Eichmann.

Klammer zatrudnił się w firmie budowlanej w prowincji Tucuman na północy Argentyny. Niedługo potem Eichmann dołączył do firmy jako Ricardo Klement. Kilka lat później, gdy firma zaczęła borykać się z problemami finansowymi, Klammer wrócił do Niemiec. Eichmann z kolei miał przenieść się do Buenos Aires. Klammer znał prawdziwą tożsamość Ricardo Klementa. W Argentynie zbrodniarz był dobrze znany tamtejszej społeczności nazistowskiej, która miała mu pomagać i chronić.

W publikacji "Sueddeutsche Zeitung" wskazano, że informacje dostarczone przez Klammera w 1959 roku były szczegółowe - na tyle, że umożliwiły Mosadowi schwytanie Eichmanna. Reszta historii jest znana – Bauer spotkał się w Izraelu z ówczesnym szefem Mosadu Isserem Harelem. W 1960 r. namierzono Eichmanna. Agenci schwytali go, gdy wracał z pracy. Następnie upewnili się, że to na pewno on i przemycili na pokład samolotu lecącego do Izraela.