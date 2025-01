Polak podejrzewany o śmierć policjanta w Niemczech 

We wtorek w miejscowości Lauchhammer na wschodzie Niemiec samochód śmiertelnie potrącił policjanta. Dziennik "Bild" pisze, że doszło do tego podczas policyjnego pościgu za złodziejami samochodów, a za kierownicą skradzionego auta miał siedzieć Polak. Śledztwo prowadzi niemiecka prokuratura.

Policyjny zespół prowadził we wtorek w Lauchhammer (około 50 km na południowy zachód od Chociebuża) w Brandenburgii, przy granicy z Polską, operację przeciwko gangowi złodziei samochodów. Według prokuratury, do policyjnego aresztu trafiło łącznie czterech pochodzących z Polski mężczyzn w wieku od 26 do 37 lat - podał dziennik "Bild", powołując się na rzecznika prokuratury.