Świat Igły i gwoździe w słodyczach rozdawanym dzieciom Oprac. Maciej Wacławik |

Niebezpieczna sytuacja podczas Halloween Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Według policji w Niemczech niebezpieczne przedmioty w słodyczach znaleziono między innymi w Turyngii, Badenii-Wirtembergii, Bawarii, Dolnej Saksonii oraz Nadrenii-Palatynacie - podał portal Deutsche Welle w poniedziałek.

W Norymberdze dziecko natrafiło na igłę podczas jedzenia czekolady. Na szczęście nie odniosło obrażeń. Na terenie Badenii-Wirtembergii policja odnotowała dwa przypadki ukrycia igieł w taki sposób, że nie były widoczne. Podobnego odkrycia dokonano w Filderstadt. "Spożycie mogłoby spowodować obrażenia" - podała miejscowa policja.

W Essen dwie rodziny znalazły igły w tabliczkach czekolady i paczce żelków. W miejscowości Holm rodzice znaleźli w batoniku gwóźdź o długości 3,5 centymetra, następnie odkryli kolejne gwoździe.

Dziewięciolatka zraniła się w język

W mieście Bremervoerde dziewięcioletnia dziewczynka doznała urazu języka podczas jedzenia tabliczki czekolady - poinformowała policja w poniedziałek. W tabliczce znaleziono kilkucentymetrową szpilkę. W związku z odkryciami wszczęto śledztwa w różnych częściach kraju - donoszą niemieckie media.

Policja zaapelowała do rodziców o dokładne sprawdzanie słodyczy przynoszonych przez dzieci oraz zgłaszanie wszelkich podejrzanych przedmiotów.

❗️ #Warnmeldung #Zeugensuche #Vorsicht ❗️



⚠️ Im Bereich Filderstadt-#Bonlanden hat ein noch Unbekannter offenbar mehrere Nadeln in Halloween-Süßigkeiten platziert! Bitte prüft die Süßis Eurer Kinder sorgfältig – ggf. lieber entsorgen.



ℹ️ Alle Infos: https://t.co/35ENs7wD1c pic.twitter.com/sIbUklmibp — Polizei Reutlingen (@PolizeiRT) November 2, 2026 Rozwiń