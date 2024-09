Nie chcieli ślubować, nie uznano ich za posłów. TSUE: nie złamano prawa

W 2019 roku Puigdemont i Comin zgłosili swoje kandydatury w wyborach do Parlamentu Europejskiego i uzyskali mandaty. Tajani uznał wówczas jednak, że żaden z hiszpańskich eurodeputowanych nie będzie mógł pełnić nowej funkcji do momentu urzędowego potwierdzenia wyboru.

Tajani nie uznał Katalończyków za europosłów

W rezultacie hiszpańska centralna komisja wyborcza uznała ich mandaty za wakujące i zawiesiła je do czasu złożenia ślubowania. Nazwiska polityków nie zostały też ujęte na liście europosłów, przekazanej przez Hiszpanię do PE.

Dzień później Puigdemont i Comin złożyli do Sądu UE, czyli niższej izby Trybunału skargę o stwierdzenie nieważności tej decyzji. Politycy zaskarżyli odmowę uznania przez przewodniczącego ich statusu posłów do Parlamentu Europejskiego i odmowę przyznania im możliwości korzystania ze specjalnej służby recepcyjnej, pomagającej nowym europarlamentarzystom w adaptacji.

Spór prawny o uznanie za europosłów

Nie zmieniło to jednak tego, że dwa lata później Sąd UE odrzucił skargę Katalończyków, uznając, że decyzja szefa PE nie podlegała zaskarżeniu. Politycy wystąpili zatem do Trybunału.

"Przewodniczący Parlamentu nie ma uprawnień do dokonania - bez naruszenia podziału kompetencji między Unią a państwami członkowskimi - kontroli prawidłowości listy. Taka kontrola należy wyłącznie do sądów krajowych" - napisano w uzasadnieniu wyroku. Jak dodał TSUE, szef PE zrobił jedynie to, do czego był zobowiązany, czyli odnotował listę wybranych posłów przekazaną mu przez hiszpańskie organy.