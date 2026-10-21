Świat NATO wyśle dodatkowe siły nad Morze Czarne po atakach na statki Oprac. Adam Styczek |

Pożar tankowca na Morzu Czarnym. Nagranie Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: Volodymyr Zelenskyy/X

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We wtorek ambasadorowie państw NATO zebrali się na posiedzeniu Rady Północnoatlantyckiej w Brukseli, aby omówić bezpieczeństwo na Morzu Czarnym.

Jak przekazał rzecznik wojskowej części Sojuszu, pułkownik armii USA Martin L. O'Donnell, państwa członkowskie wysłały lub wyślą również personel wywiadowczy oraz zespoły zajmujące się analizą kryminalistyczną materiałów wybuchowych.

NATO wyśle dodatkowe siły nad Morze Czarne

Rzeczniczka NATO Allison Hart podkreśliła, że NATO już wzmocniło swoją obecność wzdłuż wschodniej flanki, w tym zwiększając możliwości zwalczania dronów. "NATO wyśle dodatkowe zasoby do regionu, w tym wsparcie dla nadzoru, rozpoznania i kryminalistyki" - napisała na platformie X.

Today, NATO Ambassadors met in the North Atlantic Council to discuss security in the Black Sea. NATO has already strengthened our posture along the eastern flank, including with counter-drone capabilities. NATO will be sending additional assets to the region, including support… pic.twitter.com/ncMNSXzveu — NATO Spokesperson (@NATOpress) October 20, 2026 Rozwiń Źródło: X

Zapewniła, że państwa członkowskie pozostaną zjednoczone i będą gotowe do reagowania na zagrożenia, aby zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom krajów NATO.

W poprzednich dniach trafionych zostało kilka statków handlowych w pobliżu wybrzeży Rumunii i Bułgarii. Jak podał Reuters, co najmniej 23 marynarzy uznano za zaginionych lub zmarłych.