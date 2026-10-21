NATO wyśle dodatkowe siły nad Morze Czarne po atakach na statki
We wtorek ambasadorowie państw NATO zebrali się na posiedzeniu Rady Północnoatlantyckiej w Brukseli, aby omówić bezpieczeństwo na Morzu Czarnym.
Jak przekazał rzecznik wojskowej części Sojuszu, pułkownik armii USA Martin L. O'Donnell, państwa członkowskie wysłały lub wyślą również personel wywiadowczy oraz zespoły zajmujące się analizą kryminalistyczną materiałów wybuchowych.
NATO wyśle dodatkowe siły nad Morze Czarne
Rzeczniczka NATO Allison Hart podkreśliła, że NATO już wzmocniło swoją obecność wzdłuż wschodniej flanki, w tym zwiększając możliwości zwalczania dronów. "NATO wyśle dodatkowe zasoby do regionu, w tym wsparcie dla nadzoru, rozpoznania i kryminalistyki" - napisała na platformie X.
Zapewniła, że państwa członkowskie pozostaną zjednoczone i będą gotowe do reagowania na zagrożenia, aby zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom krajów NATO.
W poprzednich dniach trafionych zostało kilka statków handlowych w pobliżu wybrzeży Rumunii i Bułgarii. Jak podał Reuters, co najmniej 23 marynarzy uznano za zaginionych lub zmarłych.