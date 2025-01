Szef NATO podaje liczbę. Polska spełnia już kryterium

Sekretarz generalny NATO Mark Rutte stwierdził, że cele Sojuszu w zakresie zdolności militarnych mogą wymagać od członków przeznaczania nawet 3,7 procent PKB na obronność, ale kwotę tę można zmniejszyć, jeżeli sojusznicy będą między innymi wspólne kupowali broń. Zgodnie z szacunkami NATO Polska w 2024, pod względem relacji do PKB, wydała na obronność najwięcej ze wszystkich członków Sojuszu, a w 2025 roku według budżetu państwa będzie to jeszcze więcej - niemal 5 procent.

Dodał jednak, że wspólne zakupy broni i sprzętu, a także innowacje, mogłyby zmniejszyć kwotę niezbędnych środków przeznaczanych przez każdy kraj z osobna. - Jeśli to (osobne wydatki - red.) odejmiemy, nie musimy osiągać tego, czego obawiamy się, że potrzebujemy teraz, czyli 3,6-3,7 procenta. (Wtedy - red.) ta liczba nieco się zmniejszy, ale będzie to znacznie więcej niż dwa procent – powiedział.

Trump chce pięciu procent PKB na obronność

Na początku stycznia prezydent elekt USA Donald Trump stwierdził, że państwa NATO powinny wydawać pięć procent swojego PKB na obronność . Reuters komentuje, że to "poziom, który według analityków byłby politycznie i ekonomicznie niemożliwy do osiągnięcia dla niemal wszystkich z 32 członków Sojuszu".

NATO w czerwcu 2024 roku oszacowało, że 23 państwa członkowskie osiągną do grudnia aktualny cel, jakim jest wydawanie dwóch procent PKB na obronność, a dziewięciu państwom się to nie uda.

Polska przoduje w raporcie NATO

W 2024 roku NATO sporządziło raport na temat nakładów finansowych przeznaczanych na wojsko przez kraje członkowskie Sojuszu. Bazował on na danych zebranych do początku lata. Według nich szacunki dla Polski mówiły o wydatkach na poziomie 4,12 procent PKB. To najwięcej w odniesieniu do PKB spośród wszystkich krajów sojuszniczych.