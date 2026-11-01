Świat FSB: udaremniono zamach w Moskwie. USA przekazały Rosji ostrzeżenie Rafał Molenda |

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Młody Rosjanin miał planować atak w kompleksie pałacowo-parkowym Carycyno na południu Moskwy.

Wcześniej w sobotę ambasada USA w Moskwie opublikowała ostrzeżenie dotyczące możliwego zagrożenia terrorystycznego w Carycynie. Amerykańska placówka poinformowała też, że rząd USA współpracuje w tej sprawie z rosyjskimi władzami i zaapelowała o unikanie miejsca zagrożonego zamachem.

Tego dnia z terenu kompleksu ewakuowano uczestników odbywającego się tam koncertu. Według doniesień rosyjskich mediów na miejscu pojawiło się kilkudziesięciu funkcjonariuszy, a teren patrolowały policyjne samochody.

- Jesteśmy wdzięczni stronie amerykańskiej za udostępnienie informacji (w tej sprawie - red.) - przekazała FSB, cytowana przez agencję Interfax.

Muzeum-rezerwat Carycyno to XVIII-wieczny kompleks pałacowo-parkowy wzniesiony z inicjatywy carycy Katarzyny II. Obecnie jest jedną z popularniejszych atrakcji Moskwy i miejscem organizacji wystaw, koncertów oraz festiwali.

To nie pierwszy przypadek, gdy amerykańskie służby ostrzegały Rosję przed możliwym zagrożeniem terrorystycznym. W 2024 roku Stany Zjednoczone przekazały informacje o ryzyku ataku przed zamachem w Crocus City Hall w Krasnogorsku pod Moskwą.

Nie został on powstrzymany. W ataku z 22 marca zginęło 145 osób, a setki zostały ranne.