Służby wykryły próby korumpowania wyborców

Według wcześniejszych oświadczeń szefa policji Viorela Cernauteanu we wrześniu i październiku do Mołdawii trafiło nielegalnie co najmniej 39 mln dol., przeznaczonych na korumpowanie wyborców. Według mołdawskich władz ścigany w kraju Sor, działający na rzecz Federacji Rosyjskiej i za jej pieniądze, od miesięcy organizował w kraju sieć "aktywistów", którzy - korzystając z nielegalnych pieniędzy - wciągali do niej kolejnych uczestników, płacąc im za werbowanie następnych osób oraz za głosowanie przeciwko prezydent Mołdawii Mai Sandu i na "nie" w referendum dotyczącym wpisania eurointegracji do konstytucji.