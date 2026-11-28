Świat Śmiertelne żniwo wojny domowej w Mjanmie. Zabici weselnicy Oprac. Filip Czerwiński |

Skutki ataku powietrznego junty na szpital w zachodniej Mjanmie (wideo z grudnia 2025 roku) Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: STR/AFP/East News

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W sobotę armia Mjanmy zbombardowała dom w rejonie miejscowości Mobye na wschodzie kraju, w którym odbywało się wesele. Pracownik fundacji Nway Oo Yaung Chi, która pomaga tamtejszym uchodźcom, przekazał AFP, że może potwierdzić, iż zginęło w tym ataku 21 osób, w tym pięcioro dzieci, a ponad 40 osób zostało rannych.

Skutki rządowego nalotu w rejonie miejscowości Mobye w Mjanmie (28 listopada 2026 roku) Źródło zdjęcia: STR/AFP/East News

Mobye (zapisywane też jako Moe Bye) leży niedaleko granicy z Tajlandią, około 100 kilometrów na wschód od stolicy kraju, Naypyidaw. Miejscowość jest kontrolowana przez armię, jednak w okolicznych wsiach działają siły opozycyjne.

- Słyszałem odgłos samolotu bardzo blisko, ale nie sądziłem, że zbombardują nasz obszar. Wróciłem do domu i usłyszałem eksplozję, zobaczyłem gęsty dym w miejscu, gdzie nastąpił nalot - przekazał agencji AFP świadek nalotu.

Kolejny atak na cywilów

Bilans ofiar wojny rośnie. Agencja prasowa Reuters, powołując się na świadków i opozycyjny Rząd Jedności Narodowej (NUG), poinformowała, że w czwartkowym ataku sił rządowych na szkołę i monaster w miejscowości Sinbaungwe w regionie Magway zginęło co najmniej 30 osób.

Reuters dodał, że w monasterze odbywała się wówczas ceremonia religijna. W oświadczeniu opozycji, na które powołuje się agencja, napisano, że armia wykorzystała bomby lotnicze, 14 pocisków artyleryjskich i siedem dronów kamikadze.

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Według NUG siły rządowe między 1 lutego 2021 roku a końcem października 2026 roku przeprowadziły 15 327 nalotów. Zdaniem opozycji wskutek tych ataków zginęło 6467 cywilów, zniszczono 562 szkoły i 848 budynków sakralnych.

W Mjanmie trwa wojna domowa od czasu, gdy w 2021 roku wskutek wojskowego zamachu stanu od władzy odsunięta została noblistka Aung San Suu Kyi. Przeciwko siłom rządowym walczą działacze prodemokratyczni i zbrojne ruchy mniejszości etnicznych. Według organizacji pozarządowej ACLED, która zajmuje się monitorowaniem liczby ofiar w konfliktach zbrojnych, od tego czasu w Mjanmie zginęło ponad 100 tysięcy osób.