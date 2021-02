"Ocalcie demokrację". Protestują przeciwko puczowi, policja użyła armatek wodnych

Dziesiątki tysiące ludzi wyszły na ulice stolicy Mjanmy (Birmy) w trzecim dniu protestów przeciwko wojskowemu zamachowi stanu, do którego doszło w zeszłym tygodniu. Policja użyła wobec demonstrantów armatek wodnych. Manifestacje odbywają się także w innych miastach.

Do masowych demonstracji w poniedziałek doszło także w mieście Dawei na południowym wschodzie kraju oraz w stolicy stanu Kachin na dalekiej północy. W Rangunie grupa mnichów w tradycyjnych strojach manifestowała ramię w ramię z robotnikami i studentami. W tłumie powiewały obok siebie kolorowe flagi buddyjskie oraz czerwone sztandary Narodowej Ligii na rzecz Demokracji obalonej przywódczyni Suu Kyi - relacjonuje agencja Reutera.

By wygasić demonstracje, wojskowe władze utrudniają dostęp do internetu i starają się zablokować popularne serwisy społecznościowe, na których niezadowoleni mieszkańcy organizowali się i nawoływali do nieposłuszeństwa obywatelskiego. Reuters informował w weekend, że rozpuszczono również plotkę, iż Suu Kyi została zwolniona z aresztu, czemu zaprzeczył jej prawnik.