Zmarły lekarz-celebryta we wspomnieniach

Michaela Mosleya żegnają również przyjaciele i gwiazdy brytyjskich mediów. "Spoczywaj w pokoju, Michael" - napisał na Instagramie kucharz Jamie Oliver, autor książek i popularnych telewizyjnych programów kulinarnych. "Co za cudownie uroczy, miły i delikatny człowiek. Swoimi programami telewizyjnymi i badaniami zrobił tak wiele dla zdrowia publicznego" - kontynuował Oliver, dodając: "Był ciekawym badaczem, producentem i prezenterem i często zmieniał na lepsze dyskusję na temat wielu kwestii związanych ze zdrowiem publicznym. Będzie go brakowało...".

Dr Saleyha Ahsan, która wraz z Mosleyem współprowadziła cykl "Trust Me, I'm a Doctor" w BBC, w rozmowie ze stacją Sky News nazwała zmarłego kolegę "skarbem narodowym". - Miał talent, z którego potrafił korzystać. Nie chodziło tylko o status gwiazdy, ale o zaufanie. Żył swoją twórczością. Był inspiracją (...) Jest inspiracją - stwierdziła. - Jego zabawny i przystępny styl spodobał się widzom na całym świecie i wielu osobom będzie go bardzo brakować, zwłaszcza tym, którzy mieli szczęście pracować z nim w BBC - powiedziała z kolei Charlotte Moore, dyrektorka programowa w stacji.

"Pomógł wyzdrowieć tysiącom ludzi. Jestem jednym z nich"

Nie żyje Michael Mosley, lekarz i słynny prezenter telewizyjny

Michael Mosley był znany w Zjednoczonym Królestwie i poza jego granicami za sprawą licznych występów telewizyjnych. Jego działalność medialna koncentrowała się wokół tematyki zdrowego stylu życia i dietetyki. Poza wspomnianym cyklem BBC "Trust Me, I'm a Doctor", występował m.in. w programie "Michael Mosley: Who Made Britain Fat?" Channel 4 czy w dokumencie "Infested! Living with Parasites" w BBC Four, w ramach którego przez sześć tygodni żył z tasiemcem w jelitach. Był również felietonistą "Daily Mail" i prowadzącym podcast BBC "Just One Thing".