Miasta, które mają być "przyszłością Ameryki". Na liście nie ma Nowego Jorku czy San Francisco

- Kiedyś istniały dwie przybrzeżne strefy energetyczne, w których można było wieść najlepsze życie, nigdy tak naprawdę nie lądując w "czerwonych" (tradycyjnie republikańskich - red.) stanach. Teraz mamy Amerykę zdecydowanie bardziej wielobiegunową niż dwubiegunową. Odzwierciedlają to podatki, jakość życia, koszty utrzymania, zdolność do budowania i uderzające różnice w jakości rządzenia - powiedział cytowany przez Insidera historyk z Uniwersytetu Stanforda, Niall Ferguson.

USA. Miasta przyszłości

To czwarte największe miasto Stanów Zjednoczonych. Jest siedzibą 26 spośród 500 największych firm na świecie (na podstawie rankingu Fortune 500 - red.), z amerykańskich miast ustępuje pod tym względem jedynie Nowemu Jorkowi i Chicago. Insider podkreśla, że aż 40 proc. gospodarki Houston związane jest z ropą i gazem. Z analizy firmy konsultingowej McKinsey wynika jednak, że dzięki istniejącej już infrastrukturze i wykwalifikowanej sile roboczej stolica Teksasu do 2040 roku mogłaby wzbogacić się o ćwierć miliarda dolarów w formie inwestycji w dziedzinie odnawialnej energii. Houston, jako dom NASA , jest też jednym z głównych centrów przemysłu kosmicznego.

Insider podkreśla, że między 2021 a 2022 rokiem Dallas odnotowało największy wzrost liczby mieszkańców wśród wszystkich miast w USA - o ponad 170 000. Przeprowadzają się tam również firmy. Jak czytamy, od 2010 roku już 175 dużych przedsiębiorstw przeniosło swoje główne siedziby do północnego Teksasu, w tym właśnie do Dallas. Bank inwestycyjny Goldman Sachs, jeden z liderów branży, ma w planach stworzenie w tej metropolii 5 tys. nowych stanowisk pracy. Insider zwraca uwagę, że Dallas oferuje firmom rosnącą grupę osób w "najlepszym wieku produkcyjnym", czyli w wieku od 23 do 38 lat. Wiele z nich posiada wykształcenie techniczne.

Populacja czołowej metropolii Florydy między 2021 a 2022 rokiem urosła o 1,7 proc., co było czwartym najszybszym wzrostem wśród 50 największych amerykańskich miast. Insider zauważa, że przenosi się tam, po 29 latach spędzonych w Seattle, Jeff Bezos. Nie on jeden. Między 2012 a 2022 rokiem liczba mieszkających w Miami milionerów zwiększyła się o 75 proc. W mieście znajduje się ponad 1100 siedzib międzynarodowych korporacji, co ma związek z bliskością Ameryki Łacińskiej. "W nadchodzących latach wysoki poziom imigracji do miasta może w dalszym ciągu stymulować siłę roboczą i wzrost gospodarczy" - prognozuje Insider.