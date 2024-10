Melania Trump: chcę decydować, co zrobić ze swoim ciałem

Melania Trump po raz kolejny publicznie opowiedziała się za prawem do przerywania ciąży. - Chcę decydować, co chcę zrobić ze swoim ciałem. Nie chcę rządu wtrącającego się w moje sprawy osobiste - powiedziała w wywiadzie udzielonym Fox News. Była pierwsza dama podkreśliła, że jej mąż Donald Trump "znał jej stanowisko" w tej sprawie "od dnia, w którym się poznali".

Po raz kolejny w trwającej kampanii wyborczej żona Donalda Trumpa - Melania Trump - odniosła się do swojego poglądu na prawo do aborcji, o którym wspomniała w swojej autobiografii pt. "Melania". W wywiadzie udzielonym w niedzielę dla "Sunday Morning Futures" w telewizji Fox News była pierwsza dama przyznała, że rozmawiała z mężem o swoim poparciu dla prawa do przerywania ciąży.