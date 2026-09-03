Świat Nie żyje muzyk i jego bliscy. W domu znaleziono cztery ciała Oprac. Ewa Żebrowska |

Meksyk. Policja patrolująca ulice w mieście Culiacan w stanie Sinaloa (wideo ilustracyjne) Źródło wideo: Reuters Archive Źródło zdj. gł.: PAP/Abaca

Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

38-letni Jonathan Meledez, klawiszowiec i kompozytor indie-rockowego zespołu Camilo Septimo, został znaleziony martwy wraz z rodziną w gminie Atizapan de Zaragoza w stanie Meksyk. Jak informuje CNN, powołując się na komunikat meksykańskiej prokuratury, ciała odkryto we wtorek w domu muzyka.

Jonathan Meléndez, the 38-year-old keyboardist of the well-known indie rock band Camilo Séptimo, was among those found dead in an apartment in an upscale neighborhood near Mexico City, the State of Mexico Attorney General's Office said. His wife, Ana Paula, 35, was four months… pic.twitter.com/Ma7Lr1ZYEI — CNN International (@cnni) September 3, 2026 Rozwiń

Według śledczych wszyscy zginęli od ran postrzałowych. Dwie z ofiar miały związane ręce. Żona artysty, 35-letnia Ana Paula, była w czwartym miesiącu ciąży. Wśród zabitych jest też jego trzyletnia córka i 21-letnia Aleida Romero Victorio, która pracowała jako niania przy rodzinie. Sprawcy nie oszczędzili też psa rodziny, zwierzę miało związane łapy. Tylko sześcioletni chłopiec przeżył. Funkcjonariusze znaleźli go w miejscu tragedii.

Co ustalili śledczy?

Jak podaje telewizja Telediario, początkowo zakładano, że doszło do napadu rabunkowego. Oględziny miejsca zdarzenia szybko podważyły jednak tę hipotezę. Mieszkanie było w nienaruszonym stanie, dlatego śledczy wykluczyli kradzież jako główny motyw.

Szczegóły wstępnego śledztwa przedstawił w mediach społecznościowych meksykański sekretarz bezpieczeństwa publicznego Omar Garcia Harfuch. Z podanych informacji wynika, że jeden z podejrzanych był partnerem biznesowym Melendeza. "Miał wykorzystać łączącą ich relację i zaufanie, aby uzyskać dostęp do rezydencji" - podaje magazyn "Billboard", cytując oświadczenie Harfucha. W środę zatrzymano dwóch mężczyzn podejrzanych o udział w zabójstwie ze szczególnym okrucieństwem. Obaj usłyszeli zarzuty.

Wiadomość o śmierci Jonathana Melendeza wywołała falę oburzenia w środowisku muzycznym nie tylko Meksyku. Jak zauważa "Billboard", artysta odegrał kluczową rolę w rozwoju zespołu Camilo Septimo od początku jego działalności w 2013 roku. Grupa należy do najważniejszych przedstawicieli meksykańskiej sceny alternatywnej, występowała m.in. z zespołami Belle and Sebastian oraz Kings of Leon.