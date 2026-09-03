Nie żyje muzyk i jego bliscy. W domu znaleziono cztery ciała
38-letni Jonathan Meledez, klawiszowiec i kompozytor indie-rockowego zespołu Camilo Septimo, został znaleziony martwy wraz z rodziną w gminie Atizapan de Zaragoza w stanie Meksyk. Jak informuje CNN, powołując się na komunikat meksykańskiej prokuratury, ciała odkryto we wtorek w domu muzyka.
Według śledczych wszyscy zginęli od ran postrzałowych. Dwie z ofiar miały związane ręce. Żona artysty, 35-letnia Ana Paula, była w czwartym miesiącu ciąży. Wśród zabitych jest też jego trzyletnia córka i 21-letnia Aleida Romero Victorio, która pracowała jako niania przy rodzinie. Sprawcy nie oszczędzili też psa rodziny, zwierzę miało związane łapy. Tylko sześcioletni chłopiec przeżył. Funkcjonariusze znaleźli go w miejscu tragedii.
Co ustalili śledczy?
Jak podaje telewizja Telediario, początkowo zakładano, że doszło do napadu rabunkowego. Oględziny miejsca zdarzenia szybko podważyły jednak tę hipotezę. Mieszkanie było w nienaruszonym stanie, dlatego śledczy wykluczyli kradzież jako główny motyw.
Szczegóły wstępnego śledztwa przedstawił w mediach społecznościowych meksykański sekretarz bezpieczeństwa publicznego Omar Garcia Harfuch. Z podanych informacji wynika, że jeden z podejrzanych był partnerem biznesowym Melendeza. "Miał wykorzystać łączącą ich relację i zaufanie, aby uzyskać dostęp do rezydencji" - podaje magazyn "Billboard", cytując oświadczenie Harfucha. W środę zatrzymano dwóch mężczyzn podejrzanych o udział w zabójstwie ze szczególnym okrucieństwem. Obaj usłyszeli zarzuty.
Wiadomość o śmierci Jonathana Melendeza wywołała falę oburzenia w środowisku muzycznym nie tylko Meksyku. Jak zauważa "Billboard", artysta odegrał kluczową rolę w rozwoju zespołu Camilo Septimo od początku jego działalności w 2013 roku. Grupa należy do najważniejszych przedstawicieli meksykańskiej sceny alternatywnej, występowała m.in. z zespołami Belle and Sebastian oraz Kings of Leon.