Media: mieszkańcy Dagestanu protestowali przeciw mobilizacji, policja użyła broni

We Włoszech trwają wybory parlamentarne. Giorgia Meloni, liderka prawicowej partii Bracia Włosi, jest główną kandydatką na premiera. Jeśli zwycięży będzie pierwszą kobietą na tym stanowisku w historii Włoch. Lokale wyborcze będą otwarte do godziny 23. Po ich zamknięciu poznamy wyniki exit poll. Wszystko wskazuje na to, że wkrótce władzę w kraju przejmie najbardziej prawicowy rząd od czasu drugiej wojny światowej - komentuje Reuters.