Pięciolatek wpadł do studni, zleciał ponad 30 metrów. Trwa akcja ratunkowa

Pięcioletni Reyan wpadł do studni, którą naprawiał jego ojciec. Chłopiec spadł ponad 30 metrów i nadal znajduje się na dnie, skąd próbują wydostać go ratownicy. Jest przytomny, ma wodę, jedzenie i dodatkowy tlen.

Do wypadku doszło we wtorek po południu w okolicy miasta Szafszawan na północy Maroka. Pięciolatek o imieniu Reyan był w pobliżu studni, którą naprawiał jego ojciec. Chłopiec wpadł do niej i zleciał około 32 metry w głąb.