"Jedna z największych lotniczych zagadek w historii" wciąż nierozwiązana. Podejmą kolejną próbę

Od ponad dekady śledczy cywilni i wojskowi z kilku krajów, eksperci, dziennikarze, zawodowi poszukiwacze i amatorzy próbują rozwikłać tę zagadkę. Lecący z Kuala Lumpur do Pekinu Boeing 777 zniknął z radarów 8 marca 2014 roku. Eksperci przypuszczają, że maszyna spadła do Oceanu Indyjskiego, prawdopodobnie na zachód od Australii , gdy skończyło się paliwo. Samolotu nigdy nie odnaleziono.

Wznowią poszukiwania

W piątek Reuters poinformował, że rząd Malezji zgodził się, aby ponownie przystąpić do poszukiwań samolotu. - Naszą odpowiedzialnością i zobowiązaniem są najbliżsi krewni (pasażerów - red.) - oświadczył na konferencji prasowej minister transportu Malezji Anthony Loke. - Mamy nadzieję na pozytywny wynik i na to, że wrak zostanie odnaleziony i przyniesie rodzinom ukojenie - przyznał.

Usłyszeli: "w porządku, dobranoc". Potem samolot zaginął

Jak wspomniał "The New York Times", początkowo poszukiwania prowadzono głównie z powietrza - wykonano 334 loty, obejmując ogromny obszar 4,4 miliona kilometrów kwadratowych. Potem doszły do tego poszukiwania podwodne, prowadzone przez ekipy z Australii, Malezji i Chin, skąd pochodziło najwięcej pasażerów. Przeszukano niemal 120 tysięcy kilometrów kwadratowych dna oceanicznego. Zakończono je dopiero w 2017 roku, choć też nie do końca, bo pod presją rodzin działania nadal prowadził rząd Malezji.