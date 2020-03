Upadł rząd, nowego premiera wskazał król

Niespodziewanie upadł koalicyjny gabinet, a poprzedni szef rządu, Mahathir Mohamad, podał się do dymisji - tak wyglądał ostatni tydzień w Malezji, który zakończył się zaprzysiężeniem nowego premiera. Został nim Muhyiddin Yassin. Polityka wskazał na to stanowisko król.

Król zmienił zdanie

Za rządów Pakatan Harapan w Malezji zwiększyła się wolność słowa - co zauważyły międzynarodowe organizacje zajmujące się wolnością mediów i prawami człowieka - a Malezyjczycy poczuli, że mają wpływ na krajową politykę. Z drugiej strony okres ten upłynął pod znakiem zaostrzającego się sporu o sukcesję po Mahathirze i wzrostu napięć etnicznych w tym wielokulturowym kraju.

Zgodnie z malezyjską konstytucją po upadku w poniedziałek koalicji Pakatan Harapan (Pakt Nadziei) król Abdullah, sprawujący urząd monarchy na czas pięcioletniej kadencji, przeprowadził rozmowy z parlamentarzystami. Miał w ich czasie ustalić, który z pretendentów do objęcia urzędu premiera może liczyć na największe poparcie. Po serii spotkań władca orzekł jednak, że ani dotychczasowy przywódca Mahathir, ani jego formalny sojusznik i główny konkurent Anwar Ibrahim nie zdołają zebrać większości głosów.

Choć początkowo zaplanowano parlamentarne głosowanie, to po dalszych rozmowach z politykami Abdullah zmienił zdanie i wyznaczył na stanowisko premiera Muhyiddina, członka upadłej koalicji, teraz jednak popieranego przez opozycję. Tuż przed zaprzysiężeniem Mahathir oskarżył go o zdradę i sprzymierzenie się ze skorumpowanymi partiami należącymi do sojuszu Barisan Nasional (Front Narodowy), odsuniętymi od władzy w 2018 roku.