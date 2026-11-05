Świat Słynny aktor winny gwałtu. Czeka go więzienie

Russell Brand na nagraniach archiwalnych Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: NEIL HALL/PAP/EPA

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

Jak podała agencja prasowa Reuters, Russell Brand został uznany za winnego popełnienia gwałtu na kobiecie w 2009 roku. Londyński sąd uznał go też winnym trzech napaści seksualnych. Aktor usłyszał wcześniej trzy zarzuty gwałtu, trzy zarzuty napaści na tle seksualnym i jeden zarzut molestowania seksualnego. Wszystkie czyny miały być popełnione w latach 1999-2009. Brand został oczyszczony z zarzutu gwałtu w 1999 i 2004 roku. Był oskarżany łącznie przez sześć kobiet. Nie przyznawał się do żadnego z zarzucanych mu czynów.

Sędzia Joel Bennathan stwierdził, że aktor zostanie skazany w poniedziałek i czeka go długi wyrok więzienia - przekazał Reuters. Brandowi odmówiono prawa do opuszczenia aresztu za kaucją.

Russell Brand Źródło zdjęcia: NEIL HALL/PAP/EPA

Przeciwko aktorowi toczy się jeszcze dochodzenie w sprawie dwóch innych domniemanych gwałtów.

Kim jest Russell Brand

51-latek znany z ekstrawaganckiego stylu i wyglądu, w pierwszej dekadzie XXI wieku regularnie pojawiał się na ekranach brytyjskiej telewizji, a także pracował jako prezenter radiowy w BBC. Zagrał też w wielu filmach, m.in. "Idol z piekła rodem", "Opowieści na dobranoc" i "Śmierć na Nilu". W 2010 roku poślubił amerykańską piosenkarkę Katy Perry. Para rozwiodła się w 2012 roku po 14 miesiącach małżeństwa.

We wrześniu 2023 roku gazeta "Sunday Times" i stacja telewizyjna Channel 4 opublikowały materiały wskazujące, że Russell Brand miał dopuścić się napaści na tle seksualnym wobec czterech kobiet. Jedna z nich powiedziała, że była napastowana seksualnie przez Branda, gdy miała 16 lat.

Kilka godzin przed publikacją artykułu w "Sunday Times" Russell Brand odniósł się do zarzutów w nagraniu wideo opublikowanym w mediach społecznościowych. Oskarżenia zdecydowanie odrzucił, nazywając je "litanią niezwykle rażących i agresywnych ataków", z których część określił jako "zdumiewającą". Przyznał, że w młodości był "głupcem i seksoholikiem", ale "nigdy nie był gwałcicielem".

Brand jest obecnie żonaty z pisarką i restauratorką Laurą Gallacher, z którą wziął ślub w 2017 roku. Mają trójkę dzieci. Gallacher pojawiła się z mężem na rozprawie sądowej w londyńskim Southwark w październiku.