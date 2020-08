"Żądania zmian". Ministrowie odchodzą po eksplozji w Bejrucie

Minister informacji Manal Abdel Samad oraz minister środowiska Damianos Kattar zrezygnowali ze stanowisk w związku z eksplozją w porcie w Bejrucie, która kosztowała życie co najmniej 158 osób. Wcześniej z mandatów zrezygnowało również siedmiu deputowanych do parlamentu.

Składając swoją dymisję, Samad przeprosiła za to, że rząd "nie był w stanie sprostać aspiracjom narodu libańskiego", a jej decyzja to odpowiedź na "żądania zmian" przez protestujących Libańczyków. Jeszcze przed wtorkowym wybuchem Liban zmagał się z zapaścią gospodarki i pandemią koronawirusa.

Manal Abdel Samad, minister informacji Libanu, podała się do dymisji EPA/WAEL HAMZEH

Jak podała telewizja Al-Dżazira, w niedzielę ze stanowiska zrezygnował też minister środowiska Damianos Kattar. Według telewizji Kattar uważany za technokratę był jednym z głównych politycznych sojuszników premiera Hasana Diaba i był namawiany przez niego do wstrzymania się z decyzją. Diab zapowiedział w sobotę, że w poniedziałek złoży wniosek o rozpisanie przedterminowych wyborów.

"Rezygnacja jednego ministra czy posła nie wystarczy"

Była to reakcja na wielotysięczne protesty w Bejrucie, podczas których demonstranci wzywali do "upadku reżimu" i domagali się pociągnięcia do odpowiedzialności elity rządzące krajem. Protestujący starli się z policją i przez kilka godzin okupowali budynki czterech ministerstw. W trakcie starć obrażenia odniosło kilkaset osób, zginął też jeden policjant. Protesty są kontynuowane w niedzielę, choć liczba demonstrantów jest znacznie mniejsza niż w sobotę.