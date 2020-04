"Siła nabywcza libańskiej waluty nie istnieje". Demonstranci na ulicach, spłonęły banki

"Siła nabywcza libańskiej waluty nie istnieje"

We wtorek protestujący podpalili dwa komercyjne banki, rozbili też ich elewacje i kilka bankomatów, co skłoniło armię do rozmieszczenia się na głównej ulicy handlowej. Żołnierze odpowiedzieli strzałami w powietrze, gazem łzawiącym i gumowymi kulami. Dziewięciu protestujących aresztowano.