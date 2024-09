"Ład światowy jest zagrożony w sposób, jakiego nie widzieliśmy od zimnej wojny"

"Nie ma wątpliwości, że ład światowy - zrównoważony system, który doprowadził do względnego pokoju i stabilności oraz zapewnił rosnące standardy życia, możliwości i dobrobyt - jest zagrożony w sposób, jakiego nie widzieliśmy od czasów zimnej wojny" - stwierdzili dyrektorzy amerykańskiego CIA i brytyjskiego MI6. William Burns i Richard Moore opublikowali pierwszy w historii wspólny artykuł, w którym ostrzegają przed obecnymi zagrożeniami.

Dyrektor MI6 Richard Moore i dyrektor CIA Bill Burns w pierwszym w historii wspólnym artykule szefów brytyjskiego i amerykańskiego wywiadu napisali, że "dziś współpracujemy w kontestowanym systemie międzynarodowym, w którym nasze dwa kraje stoją w obliczu bezprecedensowego wachlarza zagrożeń". "Nie ma wątpliwości, że ład światowy - zrównoważony system, który doprowadził do względnego pokoju i stabilności oraz zapewnił rosnące standardy życia, możliwości i dobrobyt - jest zagrożony w sposób, jakiego nie widzieliśmy od czasów zimnej wojny", podkreślili.

"Putin będzie machał szablą"

- Nigdy jednak nie uważałem, i to jest stanowisko CIA, że ten fakt powinien nas zastraszyć. Putin to tyran, który co jakiś czas będzie machał szablą - dodał szef amerykańskiego wywiadu cytowany przez BBC.