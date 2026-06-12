Świat Księżniczka Bajrakitiyabha nie żyje. Przez ponad trzy lata była w śpiączce Oprac. Ewa Żebrowska |

Tajlandia. Księżniczka Bajrakitiyabha na nagraniach archiwalnych Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: Rungroj Yongrit/EPA/PAP

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Bajrakitiyabha Mahidol, najstarsza córka króla Tajlandii Maha Vajiralongkorna, zmarła w czwartek o godzinie 19:48 czasu lokalnego (godz. 14:48 czasu polskiego) w szpitalu Chulalongkorn w Bangkoku - podaje BBC, powołując się na oświadczenie pałacu królewskiego. "Zespół medyczny zapewnił jej najlepszą i najbardziej intensywną opiekę, jaka tylko była możliwa, ale jej stan stale się pogarszał" - portal cytuje fragment oświadczenia.

Księżniczka Bajrakitiyabha nie żyje

W grudniu 2022 roku straciła przytomność w wyniku problemów kardiologicznych podczas treningu z psami, które przygotowywała do zawodów. Od tego czasu pozostawała w śpiączce i pojawiało się niewiele informacji na temat jej stanu zdrowia. Na początku maja pałac poinformował, że jej stan pogorszył się w wyniku infekcji, a lekarze nie byli w stanie ustabilizować rytmu serca.

Księżniczka Bajrakitiyabha Źródło zdjęcia: Getty Images/LightRocket

- Ta strata to nie tylko zła wiadomość, wywołuje też niezmierzony smutek w sercach całego narodu - powiedział premier Anutin Charnvirakul w przemówieniu transmitowanym w telewizji. Zmarłą nazwał "dumą Tajlandii" i zaznaczył, że jej "zaangażowanie w budowanie społeczeństwa opartego na życzliwości, sprawiedliwości i równości na zawsze pozostanie moralnym dziedzictwem narodu, drogowskazem dla pokoleń" - podaje "The Guardian".

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Kim była księżniczka Bha

Urodziła się w 1978 roku jako córka ówczesnego następcy tronu, księcia Vajiralongkorna. Od początku kładziono duży nacisk na jej edukację. Do szkoły średniej uczęszczała w Anglii, potem ukończyła studia prawnicze. Posiadała kilka stopni naukowych, włączała się w działania na rzecz reformy wymiaru sprawiedliwości, pełniła też funkcje dyplomatyczne. Między 2012 a 2014 była ambasadoką Tajlandii w Austrii, Słowenii i Słowacji. Pracowała przy misji ONZ. Założyła również organizację charytatywną promującą prawa kobiet osadzonych w więzieniach, zwłaszcza tych, które były w ciąży w czasie odbywania kary. W 2021 roku jej ojciec mianował ją szefową sztabu swojej prywatnej ochrony, nadając jej stopień generała.

Tajlandia. Księżniczka Bajrakitiyabha Źródło zdjęcia: RUNGROJ YONGRIT/PAP/EPA

Prawo sukcesyjne w Tajlandii przewiduje, że - co do zasady - następcą tronu może zostać tylko mężczyzna. Poprawka do konstytucji z 1974 roku zezwala jednak, by tron objęła królewska córka, jeśli monarcha nie wskaże wcześniej swego następcy, a tak się dotąd nie stało. Z uwagi na to, jakim zaufaniem darzył ją ojciec oraz jej umiejętności, to ona była postrzegana jako potencjalna następczyni i pierwsza w historii królowa Tajlandii.

Redagował AM