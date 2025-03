Keir Starmer: Wielka Brytania i Francja będą kierować pracami nad europejskim planem pokojowym dla Ukrainy Źródło: Katarzyna Sławińska/Fakty TVN

Książę William odwiedził brytyjskich żołnierzy stacjonujących w międzynarodowej jednostce w Estonii. Następca tronu ubrany w mundur maskujący z symbolem NATO, w czołgu Challenger 2, to "znaczący sygnał o zaangażowaniu Wielkiej Brytanii w odstraszanie Rosji" - pisze BBC.

Książę William przybył w czwartek do Estonii z dwudniową wizytą, by wesprzeć żołnierzy brytyjskich, którzy biorą udział w operacji mającej na celu obronę tego państwa przed zagrożeniem ze strony Rosji. W piątek był na poligonie. Jak podkreśla BBC, brytyjski następca tronu ubrany w mundur maskujący z symbolem NATO, w czołgu Challenger 2, to "znaczący sygnał o zaangażowaniu Wielkiej Brytanii w odstraszanie Rosji".

Książę William na poligonie Źródło: Aaron Chown/PA/PAP

Książę William na poligonie w Estonii

Podczas dwudniowej wizyty w Estonii książę William odwiedził część spośród 900 brytyjskich żołnierzy stacjonujących w międzynarodowej jednostce, strzegącej wschodniej flanki NATO. Zwiedził też poligon wojskowy w Tapa Camp, będący częścią operacji Cabrit, która stanowi wkład Wielkiej Brytanii w zapewnienie "zbiorowego bezpieczeństwa i obrony" NATO w tym rejonie Morza Bałtyckiego. Obserwował ćwiczenia, spotkał się także z żołnierzami estońskimi i francuskimi.

Książę William odwiedził brytyjskich żołnierzy stacjonujących w międzynarodowej jednostce w Estonii. Źródło: Chris Jackson/PA/PAP

Oprócz jazdy czołgiem Challenger 2, książę miał okazję zobaczyć pojazd opancerzony Warrior, francuski wóz bojowy Griffon, wieloprowadnicową wyrzutnię rakiet czy brytyjski pojazd Trojan używany przez saperów do rozminowywania.

Jeśli celem wizyt członków rodziny królewskiej ma być wysłanie sygnału, to zdjęcie księcia Walii w czołgu niedaleko granicy z Rosją jest jednym z najbardziej bezpośrednich - podsumował portal BBC.