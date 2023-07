Kosowo kupiło tureckie drony Bayraktar TB-2

Od maja trwają protesty

Od maja na północy Kosowa trwają protesty lokalnych Serbów, podczas których dochodziło między innymi do zamieszek i walk z siłami pokojowymi NATO. W regionie dochodziło też do ataków na posterunki policji przy użyciu granatów hukowych i innych materiałów wybuchowych. W piątek rząd Serbii wstrzymał eksport uzbrojenia rodzimej produkcji. Wcześniej - zapowiadając możliwość wprowadzenia tego kroku - prezydent Aleksandar Vuczić mówił, że wynika on z zagrożenia bezpieczeństwa kraju "podniesionego do najwyższego poziomu" i w tej sytuacji wojsko musi mieć priorytet otrzymywania broni. W Kosowie - byłej południowej prowincji Serbii, nieuznawanej przez Belgrad od momentu ogłoszenia w 2008 roku niepodległości - stacjonuje ponad 4,5 tys. żołnierzy NATO. Rząd jest w trakcie rozbudowy sił zbrojnych, które mają według planów składać się z 5 tys. żołnierzy regularnych i 3 tys. rezerwistów.