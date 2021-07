We Francji manifestacje przeciwko zasadom epidemicznym. W kilku miastach starcia z policją

Manifestacje przeciwko certyfikatom sanitarnym odbywały się w sobotę w szeregu miast Francji. Demonstranci wyrażali także sprzeciw wobec obowiązku szczepień przeciw COVID-19 dla pracowników ochrony zdrowia. Między innymi w Paryżu, Lyonie i Marsylii doszło do starć z policją. Funkcjonariusze użyli gazu łzawiącego i armatek wodnych. Do protestów dochodzi w czasie, gdy według sondażu znaczna większość Francuzów aprobuje decyzję o wprowadzeniu obowiązkowych szczepień dla medyków.

Sobotnie demonstracje we Francji przeciwko paszportom sanitarnym w niektórych miejscach przekształciły się w starcia z policją. Protestujący w rozmowie z mediami oceniali, że wprowadzony w kraju paszport sanitarny jest "dyskryminacją" i "błędem politycznym prezydenta Emmanuela Macrona".

W Paryżu trzy marsze przeciwników epidemicznych zasad

W Paryżu odbywały się co najmniej trzy marsze, w których uczestniczyło łącznie kilka tysięcy osób. Pierwszy, składający się głównie z członków ruchu "żółtych kamizelek", wyruszył po godzinie 14 z Placu Bastylii, usiłując przejść w kierunku Pól Elizejskich. Policjanci utworzyli jednak kordon, który miał ich zatrzymać. Żandarmi użyli gazu łzawiącego. Część demonstrantów przedarła się jednak przez zaporę policyjną

Na Placu Trocadero niedaleko wieży Eiffla na wezwanie Floriana Philippota - polityka skrajnej prawicy, byłego bliskiego współpracownika Marine Le Pen - zgromadziły się setki osób. - Jest was tysiące - powiedział Philippot. Jest on jednym z głównych organizatorów sobotnich oraz zeszłotygodniowych protestów, sprzeciwiając się paszportom sanitarnym i wzywając do bojkotu obowiązku ich posiadania.