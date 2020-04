"Widzę okrucieństwo tej choroby. Ciszę, w której zabija i bezradność tych, którzy cierpią"

Trzymałem niedawno telefon przy uchu mężczyzny, który umierał. Nie było już z nim kontaktu, ale zawsze zakładamy, że mógł coś słyszeć, a żona bardzo chciała go pożegnać - wspominał lekarz Robert Townsend. Reporter CNN Nick Paton Walsh spędził dobę w szpitalu w brytyjskim Coventry, relacjonując walkę personelu medycznego z COVID-19.

"Pielęgniarki towarzyszą tym, którzy odchodzą. Do końca trzymają ich za rękę"

Lekarz Robert Townsend wspominał, jak trzymał telefon przy uchu umierającego mężczyzny. - Nie było już z nim kontaktu, ale zawsze zakładamy, że mógł coś słyszeć, a żona bardzo chciała go pożegnać - powiedział.

- Gdy ludzie umierają, to często nie w sposób nagły, ale dlatego, że nie mieli szans przeżyć, niezależnie od tego, co byśmy robili - mówił Townsend. Zapewnił, że "pielęgniarki towarzyszą tym, którzy odchodzą. Do końca trzymają ich za rękę".