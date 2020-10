Najwyższy dobowy przyrost zakażeń w USA od początku pandemii

Zgodnie z najnowszymi danymi uniwersytetu od wybuchu pandemii w Stanach Zjednoczonych odnotowano łącznie 228 668 ofiar śmiertelnych, a liczba zakażeń wzrosła do 8 946 154 . Ostatniej doby odnotowano 88 521 nowych zakażeń, co jest najwyższym dobowym przyrostem od początku pandemii.

Władze stanowe narzekają na brak wsparcia finansowego w sprawie szczepionek

Tymczasem przedstawiciele władz stanowych, które muszą przygotować się do rozprowadzenia pierwszych dawek szczepionki przeciwko COVID-19 do 15 listopada, niepokoją się z powodu braku federalnego wsparcia finansowego.

Jak podkreślił dziennik "Washington Post", władze stanowe mają obowiązek dotrzymać tego terminu, mimo że prawdopodobnie szczepionka nie zostanie zatwierdzona do końca tego roku. Urzędnicy stanowi narzekają na niedostatek funduszy, aby sfinansować to ogromne i skomplikowane przedsięwzięcie.

Pomimo niepewności co do terminu zatwierdzenia szczepionki i liczby początkowych dawek, Centra Kontroli i Zapobiegania Chorobom (CDC) zwróciły się do władz stanowych o przygotowanie do stosowania jej w kluczowych rejonach kraju. Panel doradczy CDC ma wydać zalecenia dotyczące populacji, które powinny być w pierwszej kolejności zaszczepione.