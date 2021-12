Omikron stał się dominującym wariantem w Irlandii. "Wystarczyły niecałe dwa tygodnie"

Ministerstwo zdrowia w Irlandii poinformowało w niedzielę, że omikron jest już dominującym wariantem koronawirusa w tym kraju. Według szacunków, stanowi on obecnie 51,6 procent zakażeń. - Wzywam wszystkich, którzy kwalifikują się do dawki przypominającej szczepionki, aby jak najszybciej z tego skorzystali - powiedział naczelny lekarz kraju Tony Holohan.

"Bardzo zakaźna odmiana"

- Wystarczyły niecałe dwa tygodnie, aby omikron stał się dominującym wariantem COVID-19 w Irlandii, pokazując tym samym, jak bardzo zakaźna jest ta odmiana. Jest niezwykle ważne, abyśmy zrobili wszystko, co w naszej mocy, aby spłaszczyć krzywą tej fali teraz, aby zapobiec niepotrzebnym zgonom, ryzyku dla osób podatnych i by chronić naszą służbę zdrowia - powiedział naczelny lekarz kraju Tony Holohan.

- Wzywam wszystkich, którzy kwalifikują się do dawki przypominającej szczepionki, aby jak najszybciej z tego skorzystali, a także, by wszyscy ograniczyli kontakty społeczne, spotykali się z innymi na świeżym powietrzu, pracowali w domu, jeśli mogą, nosili maseczki, tam, gdzie to wymagane, unikali tłumów i przebywali w dobrze wietrzonych pomieszczeniach - dodał.